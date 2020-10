Il Robbio fa suo il derby con l'Alagna (3-2)

Il derby tra Robbio e Alagna va alla squadra di Denis Barbin al termine di una gara combattuta con ribaltamenti di fronte. Cominciano bene i padroni di casa che passano in vantaggio con Simone Zanellati. Sempre nella prima frazione di gioco pareggia per gli ospiti Andrea Migliavacca. Le squadre vanno dunque al riposo sul punteggio di 1-1. Nella ripresa l'Alagna insiste e passa in vantaggio con Ialenti, ma il Robbio non si arrende e prima pareggia con Rognoni e poi, nel finale, trova anche il gol del 3 a 2 con Vignati.

Domenica grigia non solo metereologicamente per il Garlasco di mister Pochetti, sconfitto 3 a 0 nel match casalingo che lo vedeva impegnato contro il Locate. Nella prima frazione gli ospiti sembrano avere in mano il pallino del gioco e costringono la formazione gialloblù alla difensiva, ma i lomellini si mostrano solidi e non concedono spazi agli avversari. Allo scadere dei primi 45 minuti, però, dopo un errore in uscita del Garlasco, il calcio di rigore concesso al Locate cambia completamente l’inerzia della gara. Nulli riesce ad opporsi alla conclusione dagli undici metri di Finizza, ma l’arbitro fa ribattere a causa dell’ingresso anticipato in area di Andrea Oglio che viene pure espulso per somma di ammonizioni. Al secondo tentativo Finizza trasforma. Nella ripresa il Garlasco prova a reagire, ma al 75’ la formazione ospite trova la rete del raddoppio con De Filippis. Oltre all’inferiorità numerica, i lomellini devono fare i conti anche con gli infortuni di Merlini e di capitan El Khaddar, costretti ad abbandonare il rettangolo di gioco. All’85’ il sigillo di Petrolá spezza definitivamente le gambe al Garlasco. “Un risultato pesante, che ci punisce più del dovuto” afferma il direttore sportivo Gaetano Muscatelli. Garlasco che proverà a riscattarsi già domenica prossima nel derby che lo vedrà di scena a Gambolò contro l’Alagna.

@l'informatore - Riccardo Invernizzi/Edoardo Perrotti