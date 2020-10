Sorridono Gravellonese e Lomellina

Secondo turno del girone V di Seconda Categoria ancora in chiaroscuro per le squadre lomelline.

Il Superga di mister Castellazzi esce sconfitto dal confronto casalingo contro lo Sporting Abbiategrasso (0-1). Gli ospiti vanno in vantaggio al 3’ quando un retropassaggio smorzato dal vento costringe Nudi all’uscita avventata che causa il rigore, trasformato dallo Sporting. I granata hanno poi tentato in tutti i modi di riagguantare la gara creando numerosissime occasioni, ma la troppa imprecisione sotto porta, come domenica scorsa a Casarile, ha lasciato il punteggio invariato. Una sconfitta che sa di beffa, se si pensa che il Superga giovedì aveva superato il turno di Coppa Lombardia battendo per 4-1 proprio lo Sporting. I ducali rimangono perciò fermi al palo dopo due turni. L’occasione per rifarsi sarà domenica prossima nel derby contro la Cassolese.

Cassolese che, sconfitta pur essa a Rosate, stenta a trovare la quadra in questo avvio di stagione (0-2). Il primo tempo si conclude a reti bianche nonostante i padroni di casa abbiano avuto almeno un paio di occasioni nitide. A inizio della seconda frazione la Cassolese si vede assegnare un rigore per fallo su Sidonio, ma dal dischetto Bergamaschi si fa ipnotizzare dal portiere. “Gol sbagliato, gol subito”, e la Rosatese poco dopo passa in vantaggio con Connizzoli che dopo una lunga cavalcata trafigge Bandi. Verso il 25’ Bandi gestisce male un retropassaggio e fa fallo causando il rigore. Il giovane portiere viene espulso, ma dopo cinque minuti abbastanza surreali, il direttore di gara si ricorda che non esiste più la regola dell’espulsione del portiere per fallo da ultimo uomo: Bandi viene richiamato in campo dagli spogliatoi e para il penalty, ridando così speranza ai biancoblù. Nel finale però la Rosatese raddoppia con Forges, chiudendo definitivamente i giochi. La Cassolese rimane così a un punto in classifica.

La Gravellonese torna da Lacchiarella con i tre punti in tasca (1-2). Gli arancioverdi, nonostante abbiano disputato un’ottima gara, sono andati in svantaggio verso la metà della prima frazione. Nel secondo tempo la Gravellonese cerca di ribaltare un risultato che sarebbe stato immeritato, e al 25’ pareggia grazie a Zanetti che dopo un’incursione fulmina il portiere avversario. La gara sembra avviata verso il pareggio, ma allo scadere Zoppini lascia partire un bolide dal limite che s’infila sotto al sette. Vittoria meritata per la Gravellonese, che sale dunque a 4 punti. Nel prossimo turno a Gravellona arriverà la Virtus Abbiatense.

Il derby fra Lomellina e Virtus Lomellina è stato stravinto dai medesi (4-0). Una partita mai in discussione, con la Lomellina che si è imposta grazie alla doppietta di Aguggia e alle reti di Rossi e Marinelli. La Lomellina raggiunge così quota 4 punti e domenica prossima giocherà sul campo del Basiglio Milano3, mentre la Virtus rimane a quota 3 e nel prossimo turno riceverà la Rosatese.

Primo punto per il Gropello San Giorgio ottenuto in casa contro il Basiglio (2-2). A segno Pira e Merlin. Domenica prossima i biancoviola saranno ospiti del Bereguardo.

Secondo pareggio consecutivo per il neopromosso Borgo San Siro sul campo della Virtus Abbiatense (2-2) grazie a una doppietta di Garau. Domenica prossima il Borgo ospiterà lo Zibido San Giacomo.