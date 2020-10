Secondo pareggio per il Città di Vigevano

Cittá di Vigevano che resta imbattuto in queste prime tre giornate di campionato e che raccoglie oggi il suo secondo pareggio consecutivo dopo il 3-3 rimediato la settimana scorsa a Sedriano. Oggi la squadra di mister Lavenia era impegnata al centro sportivo Antona contro il Magenta e non si è andati oltre lo 0 a 0. Sono 5 i punti conquistati nelle prime tre giornate dai ducali. Comincia bene il Città con Limiroli che calcia impensierendo il portiere avversario dopo cinque minuti. L’occasione ghiotta è però per il Magenta al 26’ con Italia, salva Bardone. Alla mezz’ora tiro di Ferrario, para Khudyy. Al 36’ Limiroli lanciato in contropiede viene tirato per la maglia da Pravettoni, ammonito. Al 40’ pericoloso il Magenta ancora con Italia, che però calcia alto davanti a Khudyy. Un minuto dopo Pelli per Baratto, ma il centrocampista arriva scordinato sul pallone. Nella ripresa sempre Italia scatenato ci prova al 10’ e al 14’ ma senza troppa fortuna. Al 19’ sempre l’attaccante del Magenta si vede respinto un tiro ravvicinato dal bravo Khudyy. Al 26’ palo di Dosseni, che poi sul secondo tap-in sbaglia una facile occasione: fortunato qui il Città di Vigevano. Magenta continua a spingere e al 32’ Khudyy compie un miracolo su Ferrario. Nel recupero ancora occasione per il Magenta con Fulciniti, ma si salva il Cittá di Vigevano, che porta a casa un pari tanto sofferto quanto prezioso.