Rinviato il derby Alagna-Garlasco

Salta il derby lomellino tra Alagna e Garlasco. A Gambolò non si è infatti giocato in quanto un giocatore del Garlasco è stato sottoposto a tampone, l'esito del test ancora non è stato reso noto, ma a titolo precauzionale la società ha chiesto il rinvio della gara. Garlasco che quindi tra campionato e Coppa Italia ha finora disputato una sola gara ufficiale a causa delle situazioni correlate all'emergenza sanitaria.

E' sceso invece regolarmente in campo il Robbio che pareggia 2 a 2 in trasferta contro la Viscontea Pavese. La squadra di Denis Barbin esce però dal campo con l’amarezza anche a causa del rigore sbagliato da Meneghetti quando il risultato lo vedeva in vantaggio per 2 a 1. Nel primo tempo il bomber Meneghetti mette a segno l’uno a zero, il raddoppio porta la firma di Cuccu. Sembra chiusa la partita, ma la Viscontea rinasce e accorcia le distanze nella ripresa con Di Donato. Poi l’errore dal dischetto di Meneghetti che poteva chiudere la partita. Invece i padroni di casa ne approfittano e riescono a pareggiare grazie a Disaró.