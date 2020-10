Il Superga festeggia i primi tre punti

Terza giornata del girone V di Seconda Categoria e primi punti per il Superga, maturati nel derby contro la Cassolese (1-2). La prima frazione di gioco non regala particolari emozioni e si chiude a reti inviolate. Al quarto d’ora dopo l’intervallo a passare in vantaggio è la Cassolese, con Bergamaschi che beffa Nudi di testa raccogliendo un cross dalla trequarti di Ticozzi. Il Superga coglie però il pareggio con Bianchi che segna un bel gol di testa, di certo non il piatto forte della casa. Appena dopo ecco la "sliding door" della gara: Autelli viene atterrato in area e l’arbitro assegna il penalty ai padroni di casa; sul dischetto si presenta Sidonio, ma il tiro è debole e centrale e Nudi para mantenendo il risultato in parità. Per i biancoblù, come domenica scorsa, arriva la beffa. Sempre su un cross gli ospiti colpiscono la traversa e Palmisano è il più veloce ad avventarsi sul pallone appoggiando comodamente in rete. La Cassolese dopo tre giornate è ancora ferma a un punto, serviranno prove più convincenti per risalire la china, anche se la prossima giornata non sarà delle più facili in casa della corazzata Casarile. Prima vittoria importante per il Superga, che serve a dare fiducia ad un gruppo giovane e che quest’anno punta alle posizioni più ambite. Domenica prossima al campo Buscaglia arriverà la Virtus Lomellina che con la vittoria casalinga sulla Rosatese (3-1) sale a 6 punti in classifica. In rete Redi, autore di una doppietta, e Vitale.

Pareggio interno per la Gravellonese contro la Virtus Abbiatense (1-1). Ad andare in vantaggio sono gli ospiti, ma gli arancioverdi sono bravi a pareggiare subito grazie a Loi intorno al 25’ del primo tempo. La gara continua all’insegna dell’equilibrio anche se la Gravellonese sciupa almeno un paio di occasioni ghiotte. Gli ospiti sfruttano i cambi per provare il forcing finale, ma il risultato resta invariato. Un buon inizio di torneo per la Gravellonese, che sale a quota 5 punti in classifica e nel prossimo turno sarà impegnata sul campo dello Zibido San Giacomo

Grande vittoria per il Gropello San Giorgio di mister Menegatti in trasferta ai danni del Bereguardo (0-4). In gol Pira, Valenti, Cannata e Raimondo. I biancoviola salgono a quota 4 punti e domenica prossima riceveranno il Borgo San Siro per uno dei tanti derby lomellini. Proprio il Borgo esce con le ossa rotte dalla sfida casalinga con lo Zibido (0-5). Il derby del prossimo turno sarà importante per cercare punti per il morale e la classifica.