Rimontona del "Città" a Garlasco (2-3)

Partita dalle mille emozioni al Comunale di Garlasco, dove il Città di Vigevano, nell’altro derby lomellino di giornata nel girone F di Promozione, ha superato per 2-3 in rimonta il Garlasco. La gara è stata molto equilibrata e divertente, con varie occasioni da ambo le parti. Il primo tempo è di dominio gialloblú, e la mole di gioco espressa dalla squadra di mister Maggi viene capitalizzata in pochi minuti. A metà della prima frazione il Garlasco va in rete grazie a El Khaddar e pochi minuti dopo raddoppia con Castoldi. Da qui i padroni di casa hanno varie occasioni per chiudere la partita già prima dell’intervallo, ma il portiere ducale Nucera tiene in gara i suoi con degli ottimi interventi. Nel secondo tempo i ragazzi di Imbriaco entrano però con un piglio diverso: Di Gerardo sfrutta un’imprecisione in uscita del portiere garlaschese Cozzi e imbuca da pochi passi, poco dopo è sempre Di Gerardo che pareggia riaprendo definitivamente la gara. Nel finale Cherif sigla il 2-3 per i ducali, che acciuffano così una vittoria preziosissima. Per il Città di Vigevano sono tre punti fondamentali e che danno morale, considerando l’età media molto bassa della squadra. Per il Garlasco è una sconfitta che sa di beffa: servirà subito rialzare la testa mercoledì in Coppa Italia contro l’Alagna dove è ancora in palio la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta per poi arrivare all’impegno di domenica prossima con rinnovato entusiasmo, al fine di mettere a segno i primi punti della stagione.