Il Robbio dilaga contro l'Alagna (4-0)

Si trattava solo della prima gara di campionato, ma il derby lomellino tra Alagna e Robbio ha già dato importanti indicazioni, con un Robbio sugli scudi che esce vittorioso dal campo di Ferrera Erbognone, teatro delle gare casalinghe dell’Alagna per questa stagione (0-4). La gara è stata sempre condotta dai granata che hanno espresso un ottimo calcio non venendo mai impensieriti dai biancoverdi, complice anche qualche defezione e un Migliavacca a mezzo servizio. Il vantaggio del Robbio arriva grazie al rigore trasformato da Zanellati, poi l’Alagna rimane in 10 uomini a causa dell’espulsione dell’esterno basso Geminiani. Da qui la gara per i ragazzi di Lavenia è in discesa: poco prima del riposo arriva il raddoppio di Penna, poi nel secondo tempo chiudono il discorso la rete di Chieregato e il poker di Pisati. Soddisfatto il ds del Robbio Piero Cordio: “Siamo molto contenti perché la squadra sin da subito ha giocato con l’atteggiamento giusto. Abbiamo disputato una grandissima partita contro una squadra forte e con dei valori, che secondo me alla lunga dirà la sua nel girone. Ci prendiamo questi tre punti che ci permettono di iniziare al meglio il nostro percorso, da adesso dobbiamo pensare a passare il turno in Coppa Italia e poi subito testa al prossimo impegno in campionato”. Sconfitta pesante invece per l’Alagna di mister Stefano Gandolfi, che sicuramente dovrà mettersi al lavoro per migliorare la situazione già da domenica prossima, dopo una partenza che, al netto dell’importante mercato estivo, ha deluso le aspettative.