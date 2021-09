Mortara "corsaro" a Lungavilla (0-2)

Bella vittoria esterna del Mortara che espugna il campo del Lungavilla con un classico 2-0. I lomellini passano in vantaggio attorno alla mezz'ora con una bella triangolazione Porta-Centrella-Oneto finalizzata da quest'ultimo. A inizio ripresa si assiste a una bella reazione dei padroni di casa con Amine che si rende protagonista di un bell'intervento. Il Mortara trova poi il gol del raddoppio con una bella conclusione da fuori area di Rossi. Soddisfatto il mister del Mortara Andrea Buttè per la prestazione solida della sua squadra.

Contro il Casteggio, favorita numero uno del girone O di Prima Categoria, il Castelnovetto disputa una grande partita, giocandosela alla pare con gli oltrepadani, ma uscendo sconfitto, a testa altissima, per 1-2. Partita equilibrata e giocata su buoni ritmi. Nel primo tempo ospiti in vantaggio con Grazioli attorno alla mezz'ora, ma poco prima Rolandi aveva colpito una traversa. Nella ripresa il Castelnovetto colpisce altri due legni con Fogazzi e Awogni, nel finale occasionissima per Finesso e sul ribaltamento di fronte il Casteggio raddoppia con Piras. I padroni di casa si guadagnano poi un calcio di rigore che Fogazzi trasforma, poi l'assalto finale che non premia gli sforzi dell'undici lomellino.

Ancora una pesante sconfitta per il giovane Gambolò, superato in casa per 1-5 dalla Mottese. Rispetto al naufragio di domenica scorsa a Siziano (9-0) si sono notati però dei passi avanti. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti per 2-0, poi nella ripresa, dopo il terzo gol della Mottese, il Gambolò accorcia le distanze con Infantino prima di subire altre due segnature. L'undici di Ventura, che ha fatto esordire dei 2003 e 2004, avrebbe potuto realizzare un secondo gol e ha regalato anche un calcio di rigore. Per la Mottese doppietta di Pozzi e reti di Cazzaniga, Buratti e Ottone.