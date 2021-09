Il Vigevano passa a Cava Manara (2-3)

Seconda vittoria in campionato per il Vigevano che passa sul campo della Cavese (2-3). Partita difficile, soprattutto nel primo tempo, a causa della forte pioggia che ha appesantito il terreno di gioco rendendo quasi impossibili gli scambi. I biancocelesti passano attorno al 10' sfruttando uno schema da calcio d'angolo con la bella conclusione di Laboranti che si infila sotto il sette. Passano dieci minuti e i padroni di casa pareggiano recuperando palla dopo un fallo laterale, Roberto Locatelli cerca di intervenire, ma commette autogol. Vigevano di nuovo avanti alla mezz'ora con un bel lancio di De Carli, il portiere della Cavese calcola male il rimbalzo della sfera e Carnevale Schianca è lesto ad approfittarne. Al 38' la Cavese ristabilisce di nuovo la parità dopo un batti e ribatti, con Villa che si fa trovare pronto sul secondo palo. Nella ripresa le condizioni del campo migliorano e il Vigevano riesce a esprimere meglio il suo gioco, mentre i padroni di casa calano vistosamente. Il gol partita arriva al 38' per merito di Fumarolo che dalla sinistra calcia alla perfezione di destro una punizione che si infila sotto la traversa. Vigevano dunque a punteggio pieno e che domenica prossima osserverà il turno di riposo.