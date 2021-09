Il Città di Vigevano si scioglie nella ripresa

Dopo il successo nella gara d'esordio a Garlasco, il Città di Vigevano non riesce a ripetersi, superato nettamente in casa dalla Virtus Binasco (1-4). A un primo tempo equilibrato, ha fatto seguito una ripresa nettamente dominata dalla formazione ospite.

Nonostante la forte pioggia la partita ha regolarmente inizio all'Antona. Il primo affondo è dei padroni di casa con Magistrelli che al 13' direttamente su calcio d'angolo impegna Crudo in una uscita di pugno. La Virtus Binasco replica al 22' con Ciuffini, para Nucera. Al 34' ghiotta occasione sui piedi di Guerci che raccoglie un cross di Pelli, ma la difesa milanese si salva in angolo. Due minuti dopo botta da fuori area di Di Gerardo che sorvola la traversa. Al 37' viene annulato un gol alla Virtus Binasco per fuorigioco. Nel recupero cross di Magistrelli per la deviazione al volo di Carlini, ma Crudo riesce a salvarsi.

La gara si infiamma in avvio di ripresa. Al 6' ospiti in vantaggio con Cesana che sfrutta un liscio della difesa ducale. Immediata reazione del Città di Vigevano che al 10' pareggia con Magistrelli dopo un batti e ribatti. Passano però due minuti e la Virtus torna avanti grazie a un contropiede iniziato da Modoni, cross di Cesana e Ciuffini mette dentro. Iniziano i cambi da ambo le parti, ma il Città di Vigevano cala vistosamente e gli ospiti ne approfittano per prendere il sopravvento. Al 32' occasione per Modoni, poi al 41' un colpo di testa ravvicinato di Ciuffini chiama Nucera a un grande intervento. Il terzo gol della Virtus Binasco arriva poco dopo con Cesana che sfrutta una palla persa a centrocampo. La difesa del Città di Vigevano è in affanno e nel finale Nucera sventa in angolo una conclusione di Cavallotti, ma nulla può nel recupero sulla staffilata di Volta che fissa il punteggio sull'1-4.