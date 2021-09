Colpo della Cassolese a Bereguardo (2-3)

Seconda giornata del girone Y di Seconda Categoria che fa registrare un altro pareggio da parte del Superga con i ducali che non va oltre lo 0-0 in casa della Virtus Lomellina. Nel corso del primo tempo la squadra ospite crea molto, ma non riesce a trovare la via del gol. Nei primi minuti della ripresa i padroni di casa rimangono in dieci uomini causa l’espulsione di Monachella; nonostante l’uomo in meno la Virtus resta però compatta e riesce a resistere agli assalti degli avversari.

Comincia bene il campionato della Gravellonese che domenica scorsa aveva osservato il turno di riposo. Gli arancioverdi si impongono in casa per 1-0 al Borgo San Siro. I primi 45 minuti si concludonosul nulla di fatto con poche occasioni da ambo le parti a causa delle condizioni climatiche e della tenuta del campo. Nella ripresa la partita resta equilibrata fino al 65’ quando la squadra ospite perde un pallone sanguinoso davanti all’area di rigore e grazie a Zoppini la Gravellonese trova la via del gol e i primi importanti 3 punti.

Risultato favorevole anche per la Cassolese che si impone 3-2 in casa del Bereguardo. La squadra ospite parte fortissimo e dopo neanche cinque giri di lancette si porta in vantaggio con Mihai. Nella ripresa la Cassolese riprende ad attaccare e lo fa molto bene, infatti quasi subito Cerrito si trova davanti al portiere e insacca la rete del momentaneo 2-0, non tarda però ad arrivare la riposta degli avversari che salgono di ritmo e nel giro di una ventina di minuti accorciano il risultato con Quaranta e poi trovano il pareggio siglato da Muzio che con un tiro da fuori fulmina Bandi. A cinque minuti dalla fine una punizione battuta da Sidonio (poi espulso insieme a Siccoia del Bereguardo al 44’) regala 3 punti pesanti agli ospiti.

Giornata da dimenticare invece per il Gropello che dopo 10’ del primo tempo si trova sotto 3-0 con la Rosatese; nella ripresa la squadra ospite subisce altri due gol e chiude così un match deludente con un netto 5-0.