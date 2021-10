Successi per Robbio e Alagna

Continua la striscia positiva del Robbio di mister Dino Lavenia che supera in casa l’Union Calcio Basso Pavese per 2-1. Come nei precedenti incontri, i granata hanno tenuto per gran parte della gara il pallino del gioco, calando leggermente negli ultimi venti minuti. La rete del vantaggio del Robbio la segna Zanellati, che trasforma il rigore assegnato dal direttore di gara intorno al 15’. Successivamente i ragazzi di Lavenia avrebbero altre occasioni con cui raddoppiare, ma il gol non arriva fino al 35’ quando Naggi segna con una gran botta da fuori. Nel secondo tempo il Robbio amministra il vantaggio, calando un po’ fisicamente e concedendo maggiori spazi agli ospiti che intorno al 35’ riescono ad accorciare grazie alla rete di Odi. Da qui i granata tengono sotto controllo la situazione e portano a casa tre punti importanti, contro una squadra di assoluto valore per la categoria. Il Robbio sale così a 7 punti a due lunghezze dall'accoppiata Assago-Sedriano, ancora a punteggio pieno.

Seconda vittoria consecutiva per l'Alagna di mister Stefano Gandolfi che batte in trasferta il Vistarino (2-3). I biancoverdi hanno vinto una partita tenuta sempre in controllo e sbloccata già nei primi minuti grazie alla rete siglata da Vitale. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-1 con l’Alagna che ha varie occasioni per allungare senza però riuscire a concretizzare. Nel secondo tempo i ragazzi di Gandolfi ripartono col piede giusto e intorno al 5’ raddoppiano grazie a Chiaborelli. Nemmeno il tempo di esultare e il Vistarino accorcia le distanze sfruttando una disattenzione dei lomellini che porta all’autorete di Rognoni. L’Alagna dimostra però carattere e cerca subito il gol della nuova sicurezza, che arriva grazie a Santobuono. A questo punto i biancoverdi vogliono chiudere il discorso: Rognoni cerca di farsi perdonare, ma è fermato per due volte dalla traversa, mentre i suoi compagni falliscono altre ottime occasioni. Il Vistarino però non esce dalla partita e segna il 2-3 in contropiede, facendo così trascorrere all’Alagna gli ultimi minuti in leggera sofferenza. L’Alagna però resiste e porta a casa i tre punti, salendo a quota 6 in graduatoria. Nel prossimo turno ospiterà il Garlasco per il derby.

Un Garlasco ancora a secco di vittorie, sconfitto in casa dalla Viscontea Pavese (1-2). Gli ospiti passano in vantaggio già nei primi minuti: Caputo valuta male la traiettoria di un lancio lungo e l’attaccante della Viscontea Di Donato angola bene battendo un incolpevole Pisani. Poco dopo lo stesso Pisani si rende protagonista di una bella parata tenendo così in gara i suoi, ma il raddoppio della Viscontea è nell’aria e arriva sugli sviluppi di un calcio da fermo, con Di Stefano che tutto solo segna lo 0-2. A questo punto i gialloblù reagiscono e poco prima del riposo accorciano le distanze con El Khaddar che segna su corner. Nella ripresa il Garlasco prova in tutti i modi di pareggiare la gara chiudendo gli ospiti nella loro metà campo. L’occasione più grande arriva con Losi che però si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario. Nonostante la mole di gioco espressa il punteggio non cambia più. Il Garlasco rimane fermo a quota 1 punto.