Il Città di Vigevano fermato da pali e traverse

Seconda sconfitta consecutiva per il Città di Vigevano di mister Imbriaco, che cade in casa del Locate (3-1). I ducali partono bene e nei primi minuti hanno già la prima occasione con Cherif che dopo un grandissimo contropiede serve Magistrelli che però colpisce la traversa. Poco dopo ancora Magistrelli è sfortunato quando la sua punizione centra il palo e si spegne sul fondo. Da qui il Locate, che aveva sofferto il forte avvio dei vigevanesi, comincia a farsi vedere nella metà campo ducale e al 37’ Castellaneta realizza il vantaggio dei padroni di casa con una conclusione da fuori area. Il secondo tempo si apre sulla falsa riga del primo. Il Città ci prova ma è ancora una volta sfortunato, con Hapau che centra la traversa di testa sugli sviluppi di un corner. Pochi minuti dopo i biancoazzurri riescono finalmente a trovare il pareggio grazie a Magistrelli, che segna dopo essere stato innescato perfettamente da Ragusa. La reazione del Locate però non si fa attendere e al 26’ del secondo tempo Cortès commette fallo su Mugheddu in piena area: l’arbitro assegna il penalty e Pierro porta il Locate sul 2-1. Da questo momento succede poco fino al 44’, quando Frasca realizza il definitivo 3-1 dei padroni di casa che ottengono così bottino pieno. Il Città di Vigevano, nonostante una buona prestazione, rimane fermo a quota 3 punti e domenica prossima ospiterà sul campo dell’Antona i milanesi del Sedriano, con l’obiettivo di ricominciare a fare punti fondamentali in ottica salvezza.