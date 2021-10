Superga, terzo pareggio consecutivo

Terza giornata del girone Y di Seconda Categoria che fa registrare ancora un pareggio per il Superga, fermato sul 2-2 casalingo dal Vellezzo Bellini. Partono bene i padroni di casa trovando il vantaggio con Bianchi al 17’, ma verso la chiusura del tempo gli ospiti riescono a pareggiare. La ripresa comincia male per il Superga che dopo 10' si trova sotto nel risultato, il vantaggio ospite dura però poco meno di 5 minuti con la squadra di casa che riesce a procurarsi un rigore trasformato dal neoentrato Palmisano.

Si ferma la Gravellonese che pareggia (0-0) in casa del Certosa; per 90’ si è vista una partita equilibrata, con poche occasioni da gol da ambo le parti. Il Gropello San Giorgio, dopo la pesante sconfitta subita domenica scorsa, rialza la testa e batte per (2-1) in casa il Lacchiarella. Dopo un quarto d'ora la squadra di casa va in svantaggio, ma riesce a trovare il pareggio dieci minuti dopo con un penalty. Nella ripresa è Gualtieri che chiude la partita sfruttando un errore del portiere e regalando i primi tre punti al Gropello. Non riesce ancora a vincere la Virtus Lomellina che in casa contro il Bereguardo perde di misura (0-1): decisiva la rete “beffa” realizzata dagli ospiti al 90’. Tanta delusione da parte della squadra di casa che oltre alla sconfitta vede aumentare la quantità di assenti tra infortuni e squalifiche. Perde anche il Borgo San Siro in casa (0-3) contro il Casarile. Gli ospiti realizzano due gol nei primi venti minuti, mentre il Borgo fallisce dal dischetto il possibile 2-1, per poi andare al riposo con un uomo in meno. In superiorità numerica, nella ripresa il Casarile chiude i conti mettendo a segno la terza rete.