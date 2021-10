Mortara e Gambolò ko in trasferta

Un Mortara largamente rimaneggiato e zeppo di juniores perde nettamente a Casorate (4-0). Nel primo tempo è Convertino a sbloccare il risultato, nella ripresa Viviani e una doppietta di Checchi chiudono i conti. “Una sconfitta che purtroppo poteva essere messa in preventivo – spiega il dirigente Rovida – ma per tutto il primo tempo abbiamo fatto la nostra partita, poi alla lunga siamo crollati contro una squadra più quadrata e più pronta”.

Sconfitta esterna anche per il Gambolò che in quel di Stradella se non altro rispetto alle altre partite riesce a limitare il passivo (3-0). Una disattenzione costa dopo appena 3 minuti la rete di Averaimo, poi i granata hanno un paio di buone occasioni con Bassi, nel finale di tempo si infortuna Iannicelli e prima della sostituzione il Gambolò subisce il raddoppio firmato da Pellegrini. Nella ripresa Mezzio realizza la terza rete per gli oltrepadani con il Gambolò che termina la gara in 9 a causa di altri infortuni quando i cambi erano ormai esauriti. Preoccupano le condizioni di Iannicelli, uscito malconcio a un ginocchio.