Città di Vigevano, terzo stop consecutivo

Terza sconfitta consecutiva per il Città di Vigevano che perde tra le mura amiche dell’Antona contro i milanesi del Sedriano (1-2). Il canovaccio della gara è simile a quello delle scorse: i ducali partono bene, con Limiroli che nei primi minuti si rende pericoloso sfiorando la rete almeno in un paio di occasioni. Proprio lui al 14’ viene atterrato in area, con l’arbitro che però lascia proseguire. Al 19’ alla prima vera occasione degli ospiti arriva la beffa, con Marchetti che ribadisce in rete da distanza ravvicinata dopo la parata di Nucera sulla conclusione di Pellegata. La reazione dei ragazzi di mister Imbriaco non si fa attendere, e al 22’ Pelli pareggia mettendo in rete la respinta dell’estremo difensore sul tiro di Limiroli. Da qui succede pochissimo, e la prima frazione si chiude in parità. Il secondo tempo si apre con il “Città” che sfiora il gol con Magistrelli che ancora una volta, dopo i due legni della settimana scorsa, colpisce la traversa: una vera e propria maledizione per i ducali in questo inizio di campionato. Col passare dei minuti però i milanesi si fanno vedere con insistenza nella metà campo dei biancoazzurri e al 16’ del secondo tempo Elmeselhy viene atterrato in area nei pressi della linea di fondo. L’arbitro assegna il penalty, che viene trasformato da Marchetti. Dopo lo svantaggio il “Città” si spegne un po’, e il Sedriano avrebbe anche qualche occasione ghiotta per allungare, ma il punteggio rimane invariato. Il Città di Vigevano rimane fermo a 3 punti, e domenica prossima sarà ospite della Viscontea Pavese, squadra che sulla carta è tra le favorite per il salto di categoria. Servirà sicuramente una prestazione maiuscola per portare a casa dei punti fondamentali.