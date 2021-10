Si sbloccano Superga e Virtus Lomellina

Nella quarta giornata del girone Y di Seconda Categoria si sblocca il Superga che, dopo tre pareggi di fila, si impone nettamente (3-0) a Rosate portandosi a -4 punti dalla vetta. Pronti via, partono fortissimo gli ospiti che realizzano la prima rete con Palmisano dopo 20 secondi dal fischio di inizio. Il Superga ha una marcia in più e al 15’ su cross di Bruggi, Louazine è bravo a trovare il raddoppio di testa. Durante il secondo tempo il Superga è molto bravo a tenere alta la concentrazione senza subire particolari azioni offensive da parte della Rosatese; quando la partita sembrava fosse terminata , al 92’ ancora Palmisano trova la seconda rete personale con una rasoiata in area.

Pareggio interno per la Cassolese (1-1) contro il Borgo San Siro. Durante il primo tempo i padroni di casa fanno la partita, dopo 20 minuti Manazza porta momentaneamente in vantaggio i biancoblu. Dopo il gol la Cassolese ha le occasioni più nitide della partita, ma non riesce a sfruttarle e a 15’ dalla fine gli ospiti in contropiede riescono a trovare il pareggio con Musso.

Domenica storta per la Gravellonese che perde in casa (1-3) contro il Gropello San Giorgio. I padroni di casa partono malissimo e dopo 15 minuti si trovano sotto per 2-0 con le reti siglate prima da Gualtieri e poi da Jason. Nella ripresa alla mezz’ora i padroni di casa riescono ad accorciare il risultato non ottenendo l’effetto desiderato e a 5' dalla fine Pelizza su punizione chiude la partita.

Prima sofferta vittoria per la Virtus Lomellina (3-4) contro il Vellezzo Bellini. La partita comincia a favore della Virtus che trova al 15’ la prima rete siglata da Ramella su punizione e al 18’ con Redi, poi a fine tempo gli ospiti riescono a tenere ancora viva la partita. Ripresa piena di emozioni, gli ospiti hanno un balckout e il Vellezzo trova prima il pareggio e poi il gol del sorpasso. Il match subisce una piega diversa e gli ospiti con una grande reazione d’orgoglio rialzano la testa trovando al 40’ il pari con Fiorani e all’ultimo respiro Sala mette a segno la rete della vittoria.