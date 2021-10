Ancora due ko per Mortara e Gambolò

Pur ancora con qualche assenza importante, il Castelnovetto coglie un buon pareggio su un campo difficile come quello di Siziano. Nel primo tempo la compagine lomellina va un po' in sofferenza, anche se il Lanterna non riesce quasi mai a inquadrare la porta. Nella seconda frazione, invece, la gara si fa più equilibrata, ma a 4 minuti dalla fine Rainero è chiamato a salvare lo 0-0 con una gran parata.

Ancora privo di sei titolari (per fortuna la maggior parte di questi sono vicini al rientro), il Mortara perde 5-1 a Casteggio pur reggendo per un tempo ai quotati avversari. Gli oltrepadani sbloccano il risultato attorno alla mezz'ora con Cantiello, ma poco dopo Tedesco mette a segno la rete dell'1-1. In avvio di ripresa il Casteggio torna avanti con Arbasini, il Mortara accusa il colpo soprattutto a livello mentale e il finale di partita è in discesa per i padroni di casa che trovano altri gol con Baratto, ancora Cantiello e Necchi.

Piove sul bagnato in casa Gambolò. Oltre all'ennesima sconfitta rimediata questa volta contro la Cavese (1-4), si registra purtroppo un altro infortunio, quello occorso a Todaro: per lui si teme un problema serio al ginocchio. Eppure, nonostante l'assenza di quattro titolari, fra i giocatori più esperti presenti in rosa, la squadra ha confermato gli ultimi progressi, ma anche l'ingenuità tipica di formazioni troppo acerbe. I granata passano per primi in vantaggio con Bassi attorno al 15', ma dopo pochi minuti una disattenzione costa il gol del pareggio. Un rigore dubbio consente alla Cavese di portarsi sul 2-1 prima del riposo. Subito in avvio di ripresa gli ospiti mettono a segno la terza rete in sospetta posizione di fuorigioco, poi in tempo di recupero l'ultima segnatura che scaturisce da calcio d'angolo.