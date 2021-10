Il Vigevano non riesce a sfondare

Perso per un lungo periodo causa infortunio Elefante, ma oggi senza anche De Carli e Lagonigro, trattenuti da impegni di lavoro, il Vigevano non è andato oltre il pareggio casalingo a reti inviolate contro il Lungavilla. La squadra di mister Conti ha fatto quasi sempre la partita, ma nonostante la buona volontà non è riuscita a sfondare. Primo tempo piuttosto soporifero, l'unica azione degna di menzione è una girata di Carnevale che va di poco alta. Decisamente più brillante la ripresa. Nel primo quarto d'ora da segnalare due conclusioni di Mangiarotti e Richard che sorvolano la traversa, poi bella inziativa di Carnevale che cerca di servire Borrelli, ma il portiere del Lungavilla sventa la minaccia. Al 18' ancora Carnevale, decisamente il più brillante in campo, va via sulla destra cercando di mettere un pallone per Fumarolo che viene però intercettato da un difensore; sul proseguinento dell'azione pericoloso tiro di Mangiarotti deviato in corner. Dopo il 20' si fa vedere anche il Lungavilla con una girata che va di poco a lato e con un calcio di punizione centrale dalla lunga distanza respinto in tuffo da Scuteri. Il Vigevano tenta poi l'ultimo assalto e al 40' costruisce l'occasione più ghiotta con Carnevale che, libero di calciare a centro area, manda la sfera a lambire il palo a portiere battuto.