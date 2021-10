Buon punto per il Città contro la Viscontea

Dopo tre sconfitte consecutive torna a fare punti il Città di Vigevano che porta via un buon pareggio dal campo della quotata Viscontea Pavese (3-3). In vantaggio vanno subito i padroni di casa al 10’, con Salomoni che fa il gol dell’ex approfittando di un errore in impostazione della retroguardia ducale. Il Città accusa il colpo e già al 13’ la Viscontea raddoppia grazie a Milesini che insacca assistito da Musicò. A questo punto i biancoazzurri cominciano a farsi vedere maggiormente dalle parti dell’estremo difensore della Viscontea, in particolare con una pericolosa conclusione di Limiroli. Al 33’ arriva la rete che riapre la partita, con Guerci che impatta perfettamente di testa su calcio d’angolo. L’inerzia della gara cambia e pochi minuti dopo il Città di Vigevano pareggia con Limiroli, che piazza la sfera nell’angolino dopo essere stato servito da Di Gerardo. La Viscontea pare subire il contraccolpo e i ducali passano addirittura in vantaggio al 41’: punizione di Pelli che pesca in area capitan Lagonigro il quale insacca di testa. Il primo tempo si chiude quindi con i vigevanesi in vantaggio per 2-3. La seconda frazione inizia con una Viscontea più aggressiva e che cerca subito di riacciuffare il pareggio, che arriva al 10’ con i ducali in momentanea inferiorità numerica: Salomoni con un assist al bacio serve in area Di Donato che fa 3-3. Da qui succede poco, con la Viscontea che fallisce l’unica vera occasione per tornare in vantaggio con Armetta, mentre il Città colpisce in pieno recupero l’ennesima traversa di questo inizio di campionato con una punizione del solito Magistrelli. I ducali salgono quindi a 4 punti, rimanendo però sempre in terz'ultima posizione. Domenica prossima all’Antona arriverà l’Assago.