Robbio spietato, mantiene la vetta

Il Robbio di mister Dino Lavenia non si ferma più e supera 2-0 il Vighignolo in casa. I granata non hanno messo in campo una delle loro migliori prestazioni, ma si dimostrano una squadra solida in fase difensiva e micidiale nel reparto avanzato. I primi 45 minuti si chiudono già con il doppio vantaggio dei padroni di casa, che segnano prima con Stara intorno al 25’ e raddoppiano una decina di minuti dopo grazie a Zacchi. Nella seconda frazione i lomellini amministrano il vantaggio senza correre mai particolari rischi. Ora il Robbio è la capolista del girone F a parimerito con l’Assago a quota 13 punti, visto che le altre compagini non sono riuscite a vincere. Settimana prossima i granata saranno di scena a Binasco.

Secondo risultato utile consecutivo per il Garlasco, che pareggia 2-2 in casa contro il Landriano. La gara si è rivelata da subito molto vivace con gli ospiti che impongono il loro gioco al Garlasco e riescono a passare in vantaggio intorno alla mezz’ora grazie a Rolfini, fratello del centrocampista del Garlasco. Lo stesso Rolfini fa 0-2 pochi minuti dopo, ma i gialloblù riescono a reagire e accorciano le distanze poco prima del riposo grazie al solito Castoldi. Nel secondo tempo il Garlasco aumenta la pressione e chiude il Landriano nella propria metà campo. Gli sforzi dei ragazzi di mister Maggi sono ripagati a venti dalla fine circa quando Losi viene atterrato in area e Rolfini trasforma il penalty rispondendo così al fratello nella personale sfida in famiglia. Non accade più nulla di rilevante e la gara si chiude in pareggio. Ora il Garlasco è a quota 5 punti, attestandosi nella parte medio-bassa della classifica. Domenica prossima in programma c’è Union Calcio Basso Pavese-Garlasco.

Grandissima vittoria dell’Alagna di mister Gandolfi sul campo del Locate (0-1). La gara è stata molto equilibrata, anche se i padroni di casa, dopo aver perso il proprio attaccante per infortunio nei primi minuti, hanno avuto un atteggiamento rinunciatario lasciando il pallino del gioco ai biancoverdi. La rete della vittoria è stata siglata allo scadere da Rognoni, che ha colpito di testa saltando più in alto di tutti realizzando un grande gol. Una vittoria importante per lasciarsi alle spalle la sconfitta della scorsa giornata e per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Ora l’Alagna è a 9 punti, appena dietro al gruppone guidato dal Robbio capolista. Settimana prossima a Ferrera Erbognone arriverà la Viscontea Pavese.