La magia di Palmisano fa volare il Superga

Nella quinta giornata del girone Y di Seconda Categoria vince di misura il Superga (1-0) contro il Lachiarella. Nonostante sia stato un match complicato e non esaltante sul piano del gioco, la squadra di casa, grazie alla magia in rovesciata di Palmisano al 14’ del primo tempo, riesce a portare a casa 3 punti molto importanti per la classifica. Con la vittoria odierna il Superga si porta a 9 punti ottenendo il terzo "clean sheet" in 5 partite.

Seconda sconfitta di fila per la Gravellonese, superata 2-0 dalla Lomellina. Nel primo tempo la partita è molto equilibrata e combattuta, ma a pochi secondi dal riposo i padroni di casa si portano in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Aguggia. Nella ripresa la Gravellonese non demorde e cerca continuamente la rete del pareggio, ma è la Lomellina che all'80’ in contropiede chiude la partita con Rossi conquistando 3 punti fondamentali per mantenere la vetta della classifica insieme al Certosa. I pavesi hanno costretto la Cassolese alla prima sconfitta stagionale (3-0). I padroni di casa passano in vantaggio al 15’ del primo tempo grazie a un tiro scoccato da fuori area imprendibile per il portiere della Cassolese. Nella ripresa la squadra ospite, protesa in attacco al raggiungimento del pareggio, subisce al 70’ il gol del 2-0 e 5 minuti dopo su corner incassa il definitivo 3-0. Va comunque detto che la Cassolese non ha sfigurato contro la prima della classifica nonostante il risultato finale rotondo.

Non arriva la seconda vittoria della Virtus Lomellina che con la Rosatese chiude sull'1-1. La partita è molto equilibrata e si accende solo nei primi minuti del secondo tempo quando su calcio d’angolo Merli porta in vantaggio la squadra di casa. Una manciata di minuti dopo la Rosatese trova il pareggio su un batti e ribatti. Sconfitta interna per il Gropello San Giorgio (1-3) contro il Casarile. I padroni di casa venivano da due risultati utili consecutivi e si trovano momentaneamente quinti in classifica con 6 punti.