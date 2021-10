Pareggi (2-2) per Mortara e Castelnovetto

Due pareggi casalinghi, entrambi per 2-2, di Castelnovetto e Mortara, risultati che soddisfano entrambe le compagini lomelline perchè ottenuti contro avversarie di valore.

Il Castelnovetto si conferma squadra ostica per tutti, anche per questa Mottese che nel primo tempo fa maggiormente la partita, passando in vantaggio dopo 10 minuti con Zanimacchia che sfrutta una palla persa ingenuamente a centro campo. Nella ripresa l'undici di Ruzzoli rientra in campo con il piglio giusto e alla mezz'ora riesce a pareggiare con un'azione personale di Finesso. Il risultato sembra ormai bloccato sull'1-1, ma a 3' dalla fine la Mottese torna avanti su azione da calcio d'angolo: la palla spizzata di testa viene raccolta di piede da Scano che mette dentro. Il Castelnovetto non si dà per vinto e all'ultimo assalto riesce a rimettere in piedi la partita: sempre da calcio d'angolo colpo di testa vincente del difensore Cisse.

Prova di carattere del Mortara che, recuperati molti degli infortunati, rimonta due reti alla forte Frigirola. La partita inizia male per l'undici di mister Buttè, forse troppo contratto dopo gli ultimi risultati negativi. Gli ospiti si ritrovano così sul doppio vantaggio: dopo il gol di Bianchini arriva il raddoppio su autorete di Dridi che devia sfortunatamente una respinta del portiere. Il Mortara tuttavia non si abbatte e alla mezz'ora la rete di Zimbardi riapre la gara. Da quel momento sono i padroni di casa a prendere il comando delle operazioni e nella ripresa costruiscono diverse occasioni; da segnalare un tiro di Bricco stoppato quasi sulla linea e una conclusione pericolosa di Rubini. Il pareggio, più che meritato, arriva solo verso la fine con una discesa di Tedesco che da fuori area fa partire un mezzo pallonetto che si infila in porta. Per il Mortara un buon punto che dà fiducia in vista del derby di domenca prossima con il Vigevano.

Turno di riposo, invece, per il Gambolò.