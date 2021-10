Il Vigevano si rilancia: 2-1 ad Albuzzano

Importante vittoria del Vigevano che torna al successo sul non facile campo di Albuzzano (2-1) al termine della solita battaglia, ma corretta.

Nel primo tempo i biancocelesti schiacciano nella loro metà campo i padroni di casa che raramente riescono a farsi vedere in avanti. La prima grossa occasione è sul piede di Carnevale Schianca attorno al 25': servito da Marchesin, l'attaccante, a non più di due-tre metri dalla porta, viene contrastato e centra il portiere. Cinque minuti prima del riposo Fumarolo, imbeccato in profondità da Mangiarotti, tenta di piazzare il tiro, ma l'estremo difensore dell'Albuzzano è bravo a sventare la minaccia in uscita.

In avvio di ripresa il Vigevano parte con il freno a mano tirato e soffre nei primi cinque minuti, poi si riprende bene e al quarto d'ora passa a condurre. Su un cambio di gioco, Carnevale Schianca dalla sinistra rientra e con un colpo sotto fa partire un tiro a giro che si insacca sul secondo palo. Molto bello. Sull'onda del vantaggio, la squadra di mister Conti ha altre occasioni che non riesce a capitalizzare. Alla mezz'ora i padroni di casa riescono ad acciuffare il pareggio: su un cross c'è una deviazione, la palla si ferma nel mezzo, arriva in corsa Arsti che mette dentro. Il Vigevano si scuote e torna a macinare gioco. Esce De Carli, non al meglio, ed entra Richard. Sarà proprio lui a decidere il match a una manciata di minuti dalla fine: trovato sul lato destro, il centrocampista fa partire di destro un tiro-cross che scavalca il portiere e si infila sul secondo palo.

Con questo risultato il Vigevano guadagna punti su molte rivali che lo precedevano in classifica e ora con 10 punti è terzo a tre lunghezze dalla capolista Casteggio.