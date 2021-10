Il "Città" cede alla capolista Assago (2-3)

Il Città di Vigevano di mister Imbriaco cade in casa contro la capolista Assago (2-3). Nonostante la buona gara disputata, alla lunga hanno fatto la differenza la maggior esperienza e forza degli avversari. I ducali iniziano con lo spirito giusto e al 9’ passano in vantaggio: Limiroli viene atterrato in area e l’arbitro assegna il penalty, trasformato da Magistrelli. Non c’è nemmeno il tempo di festeggiare per il “Città”, perché l’Assago pareggia praticamente subito con Bandini, che dopo un gran contropiede supera Nocera con un diagonale millimetrico. I biancoazzurri continuano comunque a macinare gioco, rendendosi pericolosi con Pelli e Limiroli. Anche l’Assago ha una grande chance al 28’, ma Hapau riesce a salvare sulla linea mantenendo il pareggio. Il gol ospite non tarda però ad arrivare, quando al 32’ Iacuanello supera Nucera dopo aver sfruttato un rimpallo fortunoso. Al riposo si va dunque con gli ospiti in vantaggio per 1-2. La ripresa non inizia nel migliore dei modi per il “Città”: al 10’ infatti ancora Iacuanello, lasciato da solo davanti a Nucera, fa 1-3. Come successo altre volte in questa stagione, i ducali non ci stanno e reagiscono. Al 15’ il solito Magistrelli accorcia le distanze vincendo un rimpallo nell’area ospite, ma poco dopo spreca una ghiotta occasione una volta imbeccato ottimamente da Falsone. Al 34’ i ragazzi di Imbriaco sfiorano il pareggio con il neoentrato Cherif che colpisce il palo interno. Il risultato non cambia più, condannando il “Città” alla quarta sconfitta in campionato. Ora i biancoazzurri sono in terz'ultima posizione con 4 punti all’attivo e domenica prossima giocheranno in trasferta il derby con l’Alagna.