Si ferma il Robbio, sorride l'Alagna

Arriva la prima sconfitta in campionato per il Robbio di mister Dino Lavenia, superato nello scontro diretto sul campo della Virtus Binasco (1-0). I granata hanno disputato nel complesso una buona gara, ma non sono riusciti a incidere come al solito negli ultimi 30 metri. Il gol dei padroni di casa è arrivato al 20’ del primo tempo su rigore, trasformato da Ruggeri. L’episodio è scaturito da una gestione sbagliata del pallone da parte della retroguardia, con Cuccu che ha poi causato fallo in area. I granata perdono così il primato, raggiunti al secondo posto dal Magenta e dalla stessa Virtus Binasco. Domenica prossima a Robbio arriverà il Sedriano per un altro duello d’alta classifica.

Ottimo risultato dell’Alagna, che supera in casa la Viscontea Pavese (2-1). La squadra di mister Gandolfi ha da subito interpretato nel migliore dei modi la gara, passando in vantaggio intorno al 25’ con Migliavacca. Lo stesso Migliavacca si fa parare il rigore assegnato dal direttore di gara al 35’, fallendo così l’opportunità del raddoppio. La prima frazione si chiude con i biancoverdi in vantaggio, e la seconda si apre sempre con l’Alagna in continua pressione. Il raddoppio dei padroni di casa non si fa attendere e arriva intorno al 5’ con Salviotti. Da qui i biancoverdi, nonostante concedano pochissimo agli ospiti, allentano un po’ la tensione e subiscono gol su una punizione dai 30 metri calciata da Musicò, che permette alla Viscontea di riaprire la gara. L’ultimo quarto d’ora di partita è di sofferenza, ma alla fine l’Alagna porta a casa tre punti importanti, che le permettono di salire a quota 12 in classifica, a sole quattro lunghezze dalla vetta. Domenica prossima in programma a Ferrera Erbognone il derby con il Città di Vigevano.



Sconfitta esterna per il Garlasco di mister Maggi, che perde in casa dell’Union Calcio Basso Pavese (1-0). I padroni di casa sono passati subito in vantaggio grazie a Manzo, che intorno al 10’ sfrutta al meglio un lancio in profondità letto male dalla retroguardia gialloblù. Da qui il Garlasco gioca una buona partita, sfiorando più volte il pareggio con i soliti Losi e Castoldi. L’episodio chiave arriva al 25’ del secondo tempo con Rolfini che si fa parare il rigore procurato da Losi. Negli ultimi minuti i padroni di casa riescono a salvare per ben due volte sulla linea (la seconda forse viziata da un tocco di mano) mantenendo così il punteggio di 1-0: il Garlasco rimane a 5 punti in classifica e domenica prossima ospiterà il Bressana.