Superga e Cassolese pareggiano i derby

Nella sesta giornata del girone Y di Seconda Categoria il Superga pareggia a reti inviolate il derby con la Gravellonese. La partita è stata molto equilibrata e il primo tempo si chiude senza grandi occasioni. Succede tutto nella ripresa quando a 20’ dalla fine Palmisano sbaglia il rigore che avrebbe permesso al Superga di portarsi in vantaggio. Il portiere Nudi compie poi un miracolo a 5’ dalla fine e il Superga si mantiene a -3 dalla vetta con 10 punti trovando certezza nella difesa con il terzo “clean sheet” di fila.

Pareggio interno della Cassolese contro il Gropello San Giorgio (1-1). A trovare la prima rete sono gli ospiti a 5’ dalla fine del primo tempo con una sfortunata autorete di Marinoni. Nella ripresa la squadra di casa cerca di riprendere il match e trova la rete del pareggio dopo 10 minuti con Sidonio che da fuori area batte il portiere. Nei minuti conclusivi espulso il cassolese Manazza. La squadra di casa si trova a metà classifica con 6 punti e dovrà sicuramente prepararsi al meglio per la sfida di domenica prossima contro la capolista Lomellina reduce dalla prima sconfitta sul campo del Casarile (3-2). La Lomellina ha 13 punti come il Certosa che però ha già osservato il turno di riposo.



Secondo pareggio di fila per la Virtus Lomellina che contro il Lacchiarella (2-2) gioca un ottimo primo tempo. La squadra ospite riesce a trovare il vantaggio dopo pochi minuti causa un autogol dovuto a un pasticcio difensivo dei padroni di casa. Al 20’ Khayat porta la Virtus sul doppio vantaggio. Nella ripresa il solito Khayat è protagonista ma questa volta in negativo sbagliando dal dischetto il possibile 3-0. Il Lachiarella ne approfitta per accorciare le distanze e poi al 95’ trova il pareggio su rigore. Risultato amaro per gli ospiti visto l’ottima prima frazione.

Sconfitta da parte del Borgo San Siro che perde (2-1) in casa del Bereguardo e rimane penultimo in classifica con soli 2 punti.