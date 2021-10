Bilardo fa subito doppietta per il Castelnovetto

Il Castelnovetto si aggiudica l'altro derby lomellino di giornata andando a vincere 2-0 sul campo del Gambolò. Una partita sulla carta facile, vista la posizione di classifica degli avversari, ancora fermi al palo, ma che proprio per questo motivo nascondeva delle insidie. L'incontro si è risolto nel primo tempo grazie a una doppietta dell'esperto Bilardo, ingaggiato in settimana e subito in gol. La prima rete d'astuzia, con l'attaccante lesto a recuperare una palla persa su rinvio dal portiere, il raddoppio su calcio di rigore da lui stesso procurato. Nel corso del match il Castelnovetto ha avuto diverse altre occasioni che però non sono andate a buon fine, un po' per gli interventi di Signorelli, che si è riscattato dopo l'errore commesso in occasione del primo gol, un po' per l'imprecisione degli attaccanti.

Il Castelnovetto compie così un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento della quota salvezza, poi tutto quello che verrà sarà in più. Per il Gambolò ancora troppe ingenuità e una rosa che la società sta cercando di rimpolare considerando anche che per Todaro (ginocchio) la stagione è finita; quest'oggi ha esordito Bosisio, prelevato dallo Zibido, e il giovane juniores Fogliata, mentre quasi di sicuro verrà ingaggiato un centrocampista.