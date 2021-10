Un bel Vigevano fa suo il derby (4-2)

Preziosa vittoria del Vigevano che fa suo 4-2 il derby contro un buon Mortara e si mantiene nei quartieri alti della classifica alla vigilia di una serie di confronti diretti molto importanti. I biancocelesti hanno giocato bene facendo del buon giro palla, anche se l'undici di mister Buttè ha avuto il merito di rimettere per due volte in discussione il risultato.

Il primo squillo è del Mortara con Oneta che all'8' quasi non approfitta di un pasticcio della difesa ducale, ma un minuto dopo è il Vigevano a passare con l'ultimo arrivato Codagnone, prelevato dall'Alagna, che da fuori area fa partire un tiro a pallonetto che si infila in porta. Il Mortara non ci sta e prima si fa pericoloso con una punizione di Zimbardi, quindi un tiro di Mattia Portaluppi colpisce la traversa, infine al 21' Mattioli agguanta il pareggio sbucando in mischia in seguito a un calcio di punizione. Al 29' il Vigevano torna però in vantaggio grazie a un bel tiro a giro su punizione di Carnevale Schianca.

Subito in avvio di ripresa nuovo pareggio mortarese: Marangon interviene in ritardo e commette fallo da rigore che Zimbardi trasforma. Al 14' Codegnone tenta il bis, ma il portiere Bertolini è pronto alla deviazione. Cinque minuti dopo l'undici di mister Conti si riporta avanti grazie a un inserimento di Fumarolo smarcato in area da una punizione battuta a sorpresa. Poco dopo la mezz'ora il Vigevano realizza la quarta rete: su fallo ai danni di Lorenzo Portaluppi, altra punizione battuta lestamente, Marangon entra in area dalla destra e trafigge il portiere. Questa volta il Mortara accusa il colpo, anche se al 34' Zimbardi su punizione chiama Scuteri a un intervento miracoloso. Due minuti dopo Codegnone quasi dalla linea di fondo fa partire un tiro che colpisce il palo e rientra in campo. Nel finale un altro paio di occasioni per il Vigevano, ma la partita ha ormai detto tutto. Vigevano terzo in classifica a tre punti dalla capolista Casteggio e Mortara sempre penultimo con soli 4 punti.