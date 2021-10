Il "Città" che non t'aspetti: 5-0 all'Alagna!

Grandissima vittoria del Città di Vigevano di mister Imbriaco che schianta l’Alagna a Ferrera Erbognone con un clamoroso 0-5. Il primo gol dei ducali arriva dopo solo due minuti di gara: l’Alagna perde un pallone sanguinoso in uscita, Pelli serve Magistrelli che tutto solo al centro dell’area insacca. I biancoverdi accusano il colpo e continuano a rischiare di subire il raddoppio. Solo al 30’ l’Alagna riesce a farsi vedere dalle parti di Nucera con una conclusione di Casula, deviata in angolo dall’estremo difensore ducale. La pressione del “Città” continua e al 32’ arriva il raddoppio con Lagonigro che salta più in alto di tutti sul corner battuto da Magistrelli. Al riposo si va dunque con i biancoazzurri in vantaggio di due reti su un irriconoscibile Alagna e in totale controllo della partita. Nel secondo tempo lo spartito non cambia e il “Città” fa 0-3 al 4’ quando Cudicini viene atterrato nell’area dell’Alagna e Magistrelli trasforma il rigore per la sua doppietta personale. Da questo momento i biancoverdi sono in balia totale del Città di Vigevano che al 19’ cala il poker in contropiede con Limiroli che, servito da Ragusa, supera Spatafora. Passano appena tre minuti e arriva addirittura lo 0-5 firmato Cherif che fa sedere il portiere e segna dopo aver ricevuto l’assist di Cudicini.

Tre punti importantissimi per il Città di Vigevano, che riesce a tirarsi fuori dalla zona retrocessione guadagnando anche una grandissima dose di fiducia. La settimana prossima all’Antona arriverà il Magenta. Per l’Alagna di mister Gandolfi è invece una sconfitta assai pesante, figlia di una prestazione da dimenticare sotto tutti gli aspetti. Domenica i biancoverdi saranno di scena a Landriano.