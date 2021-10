Il Robbio si riprende la vetta, ok anche il Garlasco

Torna alla vittoria il Robbio, che supera in casa per 3-1 il Sedriano nello scontro diretto. I granata hanno disputato un’ottima partita, mettendosi così alle spalle la prestazione non impeccabile di domenica scorsa. Il vantaggio della squadra di mister Lavenia arriva già al 10’ con Penna. Nei minuti successivi il Robbio ha parecchie occasioni per allungare, ma come spesso accaduto nelle ultime giornate i granata sono poco precisi sotto porta. Nonostante ciò, il raddoppio arriva al 40’ grazie alla rete di Stara, che permette quindi ai padroni di casa di andare al riposo in vantaggio di 2-0. Nella ripresa il Sedriano entra con un piglio diverso e mostra tutto il suo valore, mettendo in difficoltà il Robbio accorciando le distanze grazie a Paolucci intorno al 15’. I granata però dimostrano ancora una volta di essere una squadra compatta e di saper soffrire. Gli sforzi del Robbio vengono ripagati al 42’ quando l’arbitro assegna un rigore e Meneghetti è freddo dal dischetto, assicurando così i tre punti ai suoi. Il Robbio, complici i risultati degli altri campi, è ora tornato in testa al campionato a quota 16 punti, a parimerito con Magenta, Virtus Binasco e Assago, ma con una miglior differenza reti. Domenica prossima ci sarà lo scontro al vertice Assago-Robbio.

Sono tre punti fondamentali quelli conquistati dal Garlasco nello scontro diretto casalingo con gli oltrepadani del Bressana (3-0). La gara non è mai stata in discussione, con i gialloblù da subito aggressivi e determinati a conquistare una vittoria fondamentale in ottica salvezza. Al 25' ad aprire le marcature è Castoldi che fredda il portiere con un bel diagonale concretizzando un'azione del duo Rolfini-Losi. Proprio Losi è l’autore del 2-0 al 40’, realizzando il rigore da lui stesso procurato dopo un’incursione dirompente nell’area ospite. Nella ripresa il Garlasco non rischia nulla e resta in totale controllo della gara rendendosi pericoloso nei contropiedi. Da uno di questi il solito Losi incrocia perfettamente nell’angolino lontano segnando il gol che chiude la contesa. Ora il Garlasco è a quota 8 punti, a quattro lunghezze dalla zona retrocessione e domenica prossima è atteso da un'altra gara di vitale importanza in casa del Vighignolo.