Prima sconfitta per il Superga

Nella settima giornata del girone Y di Seconda Categoria il Superga subisce la prima sconfitta stagionale in casa (2-1) contro il Casarile. I ducali disputano un primo tempo anonimo, al di sotto delle aspettative, e gli ospiti concludono i primi 45 minuti sul doppio vantaggio. Nella ripresa dopo 5 minuti il Superga ha la possibilità dagli 11 metri di riaprire il match, ma Louazine sbaglia il calcio di rigore (secondo di fila per il Superga). Il gol del 2-1 arriva tuttavia al 70' con Rota, ma poi la rimonta non riesce. Il Superga paga un primo tempo non all’altezza e si ritrova quinto in classifica a 10 punti, mentre con la vittoria odierna il Casarile è terzo a 13 punti a un solo punto dalla vetta.

Pareggio esterno per la Cassolese (2-2) in casa della Lomellina. Gli ospiti dovevano riscattare la prestazione opaca della scorsa domenica. Nel corso del primo tempo la Cassolese trova il vantaggio con Cerrito che, seminando i difensori davanti alla porta, non sbaglia. Continuano le azioni pericolose per gli ospiti e sempre Cerrito sfiora il raddoppio un paio di volte. Arriva peró la beffa per i biancoazzurri allo scadere del primo tempo con la Lomellina che riesce a trovare il pareggio. Nella ripresa i padroni di casa, galvanizzati dal precedente gol, passano addirittura in vantaggio, ma gli ospiti non ci stanno e a 10 minuti dalla fine uno scatenato Cerrito trova il pareggio su punizione. Cassolese ottava in classifica a soli 3 punti dalla zona play off , mentre la Lomellina mantiene il primato in classifica a pari punti con il Certosa.

Vittoria importante della Virtus Lomellina contro la Gravellonese (2-1). Parte malissimo la squadra di casa che dopo 40 secondi si fa trovare impreparata su una punizione battuta da Rigert. Nel secondo tempo la Virtus riesce a trovare il pareggio di testa con Redi e al 65’ realizza il gol vittoria firmato da Monachella. Virtus sesta in classifica a un punto dalla zona playoff, mentre la Gravellonese scivola al decimo posto.

Importante il punto conquistato dal Borgo San Siro sul campo del forte Certosa. La gara termina sul nulla di fatto e i lomellini, per quanto ancora ultimi, riescono a muovere la classifica. Il Certosa, al contrario, ha sprecato una buona occasione per allungare visto il contemporaneo pareggio della Lomellina.