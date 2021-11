Vigevano, buon 0-0 a Casteggio

Più che positivo pareggio del Vigevano sul campo della capolista Casteggio. Una bella partita, anche se terminata sul nulla di fatto, con i biancocelesti che, contando le occasioni avute, hanno qualche rammarico in più: viste le contemporanee sconfitte di Mottese e Casorate, con una vittoria la squadra di Conti avrebbe infatti agganciato gli oltrepadani in vetta alla classifica, ma la prestazione fornita contro la favorita del girone fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

Il Vigevano parte meglio e nei primi venti minuti costringe i padroni di casa nella loro metà campo. Al 10' prima grande occasione con Codagnone che spizza per Carnevale Schianca che, smarcato davanti al portiere, colpisce di punta mandando la palla sulla traversa. Dopo la metà del primo tempo il Casteggio si fa pericoloso sfruttando un errato disimpegno, ma Necchi da buona posizione viene ingannato dal rimbalzo del pallone e non riesce a concludere. Poco dopo Codagnone a centro area stoppa la sfera ma centra il portiere. Nel finale di tempo il Casteggio prova a farsi sentire, ma lo fa solo con qualche tiro da fuori, mentre il Vigevano ha un'altra ghiotta occasione attorno al 40': Fumarolo passa di suola a Portaluppi il quale mette in mezzo un rasoterra deviato da Carnevale Schianca, la palla sta per rotolare in rete, ma a Marchesin manca la prontezza per toccarla e il Casteggio libera.

Laboranti in azione palla al piede

Anche il secondo tempo inizia sulla falsariga di come si era concluso il primo, i padroni di casa premono, ma il Vigevano rischia poco anche grazie a un Scuteri sempre molto attento nelle uscite. Alla mezz'ora i biancocelesti tornano a farsi pericolosi con una palla recuperata da Codagnone che lancia Carnevale Schianca: l'attaccante si fa 40 metri di campo inseguito da tre difensori, ma arrivato davanti al portiere, probabilmente stanco, si fa recuperare in angolo, quando probabilmente sarebbe bastato servire l'accorrente Fumarolo. E' forse questa l'occasione più ghiotta, anche se nei minuti sucessivi il Vigevano ci prova anche con un tiro da fuori e un batti e ribatti in area. Negli ultimi dieci minuti il Vigevano, con le due punte che hanno speso tanto, fatica a salire e il Casteggio ne approfitta per tentare l'ultimo forcing, l'occasione più grossa con Rebecchi che va via sulla destra e mette in mezzo, ma un compagno arriva in ritardo di mezzo metro a porta vuota.

Il portiere oltrepadano in uscita su un attacco del Vigevano

Finisce così una partita bella e combattuta con un Vigevano che ai punti avrebbe meritato di più, ma va bene così. Domenica prossima al Comunale arriva la Frigirola per un altro match interessante.