Il Magenta detta legge all'Antona (0-4)

Pesante sconfitta interna (0-4) del Città di Vigevano nel match interno con una delle capolista, il Magenta dell’ex Vigevano Fabio Maltagliati. In una bellissima giornata di sole, di fronte a un discreto pubblico, all’Antona è prevalsa la superiorità del Magenta di mister Diana. La squadra ospite è parsa più compatta, più solida della comunque volenterosa formazione biancoceleste.

Il primo tempo è stato piuttosto equilibrato, con una bellissima conclusione dei ducali, con grande risposta dell’ottimo portiere milanese Catena. Nel finale di tempo, nell’arco di tre minuti arrivano due segnature ospiti, la prima con un bel diagonale di Italia, bomber di razza, e con un gran gol a giro di Ferrario, imparabile per Nucera. Si andava così al riposo sul 2 a 0 per il Magenta del presidentissimo Cerri, in carica da ben 27 anni. Questo nonostante due infortunati nel Magenta nel corso della prima frazione, che costringevano mister Diana a due cambi forzati.

Nella ripresa partiva bene il Città di Vigevano, da registrare una grossa occasione sui piedi del subentrante Cherif, in cui ancora Catena ci metteva una pezza. Dal possibile 1-2 allo 0-3 era cosa di un secondo, andava in gol Labalestra e chiudeva di fatto i giochi. La partita finiva praticamente qui, ma c'era ancora tempo per la quarta segnatura milanese con l’esperto Pedrocchi (76') e per un gol annullato per fallo di mani di Labalestra.

Il Città di Vigevano torna pertanto con i piedi per terra dopo la scorpacciata di Alagna, anche se il punteggio è fin troppo pesante nei termini per Magistrelli e compagni, ma indubbiamente il Magenta ha dimostrato nell’occasione di meritare la vetta della classifica.

L'Informatore @ Maurizio Locatelli