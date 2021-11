Alla Cassolese il derby con il Superga

Nell’ottava giornata del girone Y di Seconda Categoria la Cassolese si aggiudica il derby contro il Superga (1-0). Nella prima mezz’ora di gioco le due squadre si equivalgono, a sbloccare il match è Peloso al 34’ di testa. Nel secondo tempo il Superga non riesce a trovare la rete del pareggio consegnando così il derby alla Cassolese che raggiunge gli ospiti a 10 punti in classifica.

Torna a vincere il Gropello San Giorgio in trasferta contro il Borgo San Siro (2-4). La squadra ospite parte malissimo, dopo 6’ Gualtieri sbaglia il penalty, al 10’ il Borgo va in vantaggio, passano pochi minuti e arriva anche il raddoppio. Si chiude così una prima frazione di gioco completamente dominata dai padroni di casa. Nella ripresa cambia tutto, dopo cinque minuti Castelli accorcia il risultato, passano altri 10 minuti e arriva il pareggio siglato da Casetto. Il Borgo non riesce a reagire e Garau completa la rimonta su rigore (2-3), a chiudere l’incontro è Pelizza a 10 minuti dalla fine con un gran gol al volo di sinistro. Il Borgo resta sempre ultimo in classifica con soli 3 punti mentre il Gropello si porta all’ottavo posto con 10 punti insieme a Superga e Cassolese.

Vittoria importante della Virtus Lomellina in casa del Casarile (2-3). Inizia il match e i padroni di casa sfruttano un errore difensivo della Virtus e dopo 15’ si portano in vantaggio. Gli ospiti non ci stanno e riescono a trovare il pareggio con Ramella su punizione, passano pochi minuti e Redi sigla il 2-1 su ribattuta. Nella ripresa Redi con uno scavetto davanti al portiere non sbaglia. Allo scadere il Casarile realizza il 2-3 su mischia. Padroni di casa che scivolano al terzo posto a -1 dalla vetta, mentre la Virtus con la vittoria odierna si porta quinta in classifica a 12 punti a -2 dalla prima posizione.

Pareggio interno senza reti della Gravellonese contro il Vellezzo Bellini, entrambe le squadre con soli 6 punti continuano a navigare nelle zone basse della classifica. Cade anche la capolista Certosa che perde in casa del Bereguardo (3-2) mantenendo comunque la vetta a pari punti con la Lomellina che quest'oggi ha riposato.