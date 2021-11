Il Castelnovetto allunga la striscia positiva

Il Castelnovetto allunga la serie positiva alla vigilia del turno di riposo pareggiando 2-2 sul non facile campo di Cava Manara. Sono i padroni di casa a passare per primi in vantaggio attorno alla mezz'ora di gioco con Likmeta che svetta di testa su calcio d'angolo. Trascorrono quattro minuti e il Castelnovetto pareggia grazie a una sfortunata deviazione di un difensore della Cavese su cross di Awogni. Il Castelnovetto fa maggiormente la partita e il portiere di casa è chiamato a un grande intervento su conclusione di Bilardo. A metà ripresa l'undici di Ruzzoli si porta con merito sul 2-1: palla filtrante per Bilardo che scarta il portiere e viene steso, rigore che lo stesso Bilardo si incarica di trasformare. La Cavese getta il cuore oltre l'ostacolo alla ricerca del pareggio che trova al 35' con una punizione di Zohar. Poco dopo il Castelnovetto resta in dieci per un doppio giallo a Cisse ed è quindi costretto a soffrire negli ultimi minuti per portare a casa il risultato.

Contro la Mottese il Mortara coglie un punto che se al momento non fa tanta classifica conta soprattutto per il morale della truppa di mister Buttè in vista di tre sfide importanti in ottica salvezza. A Motta Visconti, su di un campo al limite della praticabilità, si è visto poco calcio. Il primo tempo soprattutto è stato senza grosse occasioni, un po' più viva la ripresa. La Mottese passa in vantaggio attorno al 70' con una mezza rovesciata di Cazzaniga, il Mortara però ha il pregio di non mollare e in pieno recupero coglie il meritato pareggio: Zimbardi colpisce l'incrocio dei pali, la palla torna in campo e Amika è pronto in tap-in a ribadire in rete.

Domenica prossima il Mortara sarà impegnato contro il Gambolò che quest'oggi è andato davvero vicinissimo a conquistare il primo meritato punto della stagione. Impegnati in casa contro l'Albuzzano, i granata hanno incassato la rete della sconfitta al 96' quando in teoria il recupero era già scaduto: su calcio di punizione Sowe, appostato vicino alla linea di porta, ha messo dentro di testa. Il Gambolò ha disputato una buona gara, calando solo nel finale a centrocampo, il che ha consentito all'Albuzzano di riversarsi in avanti collezionando numerosi calci d'angolo. Su qualche ripartenza, i padroni di casa non sono poi stati abbastanza lucidi nello sfruttare le occasioni.