Il Vigevano batte la Frigirola (2-1) ed è secondo da solo

Un buon Vigevano supera 2-1 la Frigirola e vola al secondo posto della classifica nel girone O di Prima Categoria a tre lunghezze dalla capolista Casteggio. La gara di questo pomeriggio al “Dante Merlo”, disputata sotto una pioggia leggera, ma fastidiosa, è stata bella e combattuta per un'ora, poi nell'ultima parte si è fatta caotica, con il direttore di gara in difficoltà a controllare falli e proteste.

Lo stacco di testa di Lagonigro che è valso l'1-0 (foto Paolo Marinoni)

Parte bene il Vigevano che alla prima vera opportunità passa a condurre. Al 19' su calcio d'angolo Lagonigro spizza di testa da distanza ravvicinata e la palla entra in rete. Il vantaggio è però di breve durata. Dopo sei minuti, infatti, i pavesi pervengono al pareggio con un bello schema da calcio di punizione che libera Bianchini il cui tiro da posizione centrale si insacca a fil di palo con Scuteri inutilmente proteso in tuffo. Il Vigevano torna a macinare gioco e al 34' ha una grande occasione: Carnevale si libera sulla destra e, una volta entrato in area, smarca per il tiro Fumarolo la cui conclusione è però ribattuta dal portiere Bravi. Passa un minuto e Codagnonetenta l'acrobazia in girata spalle alla porta, ma la conclusione va di poco a lato. La Frigirola non sta a guardare e tiene alta l'attenzione della difesa biancoceleste con alcune veloci ripartenze, ma le conclusioni sono sempre fuori dallo specchio. Prima del riposo il Vigevano protesta per un sospetto fallo da rigore ai danni di Codagnone, ma l'arbitro fa cenno di proseguire.

Il gol vittoria di Codagnone realizzato in apertura di ripresa (foto Paolo Marinoni)

Inizia la ripresa e dopo soli due minuti i padroni di casa tornano in vantaggio: Carnevale si libera del diretto avversario e dalla linea di fondo pennella un cross per Codagnone che, appostato a centro area, gira di testa nell'angolino basso alla sinistra del portiere. La Frigirola tenta una reazione, l'occasione più ghiotta al 21' quando una conclusione ravvicinata di Rota è respinta da Marangon. Poi al 27' una punizione da lontano esce a lato con Scuteri che sembrava in grado di controllare. Il Vigevano potrebbe triplicare al 39' ancora grazie all'imprendibile Carnevale che va via di potenza e dal fondo mette al centro, arriva in corsa Corrado il cui tiro viene però ribattuto dalla difesa. Nel finale, tra i cambi e le numerose interruzioni per falli, si gioca poco e dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio che fa esultare i biancocelesti. Domenica prossima altro scontro diretto in quel di Casorate.