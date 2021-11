La Lomellina sola in vetta "ringrazia" il Gropello

Nella nona giornata del girone Y di Seconda Categoria cade la Cassolese sul campo della Virtus Lomellina (2-0). Il primo tempo finisce in parità nonostante alcune occasioni avute dalla squadra di casa. Nella ripresa è la Virtus a trovare il gol del vantaggio con Redi su filtrante di Ramella, che si ripete consentendo il raddoppio a Tomasoni. Continua l’ottimo momento della Virtus Lomellina che ottiene il sesto risultato utile consecutivo portandosi quinta in classifica a 15 punti e a -2 dalla vetta, mentre la Cassolese incassa un brusco stop dopo la vittoria ottenuta domenica scorsa nel derby con il Superga che quest'oggi ha osservato il turno di riposo.

Vince la Lomellina in casa contro il Borgo San Siro (4-1). Nella prima mezz’ora la squadra di casa trova il doppio vantaggio, il Borgo non molla e con Musso trova la rete che riapre il match, ma nel finire del primo tempo la squadra ospite rimane in inferiorità numerica. La ripresa è dominata dalla Lomellina che trova altre due segnature chiudendo definitivamente il match. Lomellina che con questa vittoria si porta al comando solitario della classifica approfittando del pareggio del Certosa, mentre il Borgo San Siro resta ancorato all'ultimo posto.



Il San Giorgio Gropello rallenta la corsa del Certosa (1-1). Sono gli ospiti a passare in vantaggio nel primo tempo su calcio punizione. Sul finire dell'incontro, all'88’, Paone trova la rete che regala un punto prezioso alla squadra di casa. Gropello che si porta settimo in classifica con 11 punti, mentre il Certosa scivola al terzo posto. Cade infine la Gravellonese sul campo della Rosatese (3-2). All'undici lomellino non basta il calcio di rigore trasformato da Calligaris e un'autorete a evitare la sconfitta. Padroni di casa quarti in classifica, mentre gli ospiti scivolano al decimo posto.