Il Robbio si illude, ma a vincere è il Magenta (1-3)

Il Robbio dura un tempo, dove mette sotto il Magenta, poi crolla nella ripresa. I gialloblù milanesi si aggiudicano il big-match della giornata e mantengono la vetta della classifica staccando di tre lunghezze i granata. I ragazzi di mister Lavenia - che devono fare a meno del portiere titolare Khudy, dello squalificato Pisati e del lungodegente Rosciano - subiscono l'avvio degli ospiti che mantengono il possesso palla pur non creando particolari pericoli per la porta difesa da Tediosi. Il tempo di studiare gli avversari ed il Robbio si rende pericoloso al 13' con un colpo di testa di Meneghetti sul quale l'estremo difensore ospite sventa non senza difficoltà. Due minuti più tardi, su corner, Zacchi sfrutta una spizzata e solo davanti al portiere in scivolata calcia oltre la traversa. È il momento di maggiore spinta per i granata che aumentano il possesso palla e si presentano più volte verso l'area avversaria. Il gol del meritato vantaggio del Robbio arriva al 40. Fallo su Zacchi al limite dell'area da posizione centrale. Si incarica della battuta il bomber Zanellati: palla nel sette e nulla da fare per l'estremo ospite. Nella ripresa il crollo dei granata. Nello spazio di cinque minuti il Magenta ribalta il risultato approfittando di due ingenuità difensive dei padroni di casa, prima con Italia poi con capitan Fulciniti. La reazione del Robbio è confusionaria, e pochi minuti dopo è sempre capitan Fulciniti a mettere in ghiaccio la partita con la rete del 3-1. A questo punto esce l'esperienza del Magenta che aspetta il Robbio e controlla le azioni offensive dei padroni di casa. In chiusura un palo evita al Robbio una punizione eccessiva. Domenica i ragazzi di Lavenia saranno impegnati all'Antona nel derby con il Città di Vigevano.