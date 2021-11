Al Mortara il derby salvezza con il Gambolò (4-0)

Fermo il Castelnovetto per il turno di riposo, la decima giornata in Prima Categoria ha riservato il derby lomellino tra Mortara e Gambolò, un derby salvezza vista la posizione di classifica della due squadre. L'undici di mister Buttè se lo aggiudica nettamente per 4-0 nonostante una lunga di assenti (Zimbardi, Mattioli, Bricco e Tummarello). Il Mortara la sblocca dopo venti minuti con un tiro da fuori area di Mattia Portaluppi, ma in precedenza il Gambolò aveva avuto l'unica, clamorosa occasione per passare con un colpo di testa di Bassi che incoccia sulla traversa. Dopo il vantaggio, i padroni di casa giocano in controllo e pochi attimi prima del riposo raddoppiano con Abdishai, un classe 2001 che finora non aveva avuto troppe occasioni, ma che oggi è risultato probabilmente il migliore in campo. In avvio di ripresa è sempre lui a fornire l'assist del 3-0 per Fantinato e poi alla mezz'ora si conquista un rigore che Oneto calcia però alto. Il quarto gol arriva comunque a un paio di minuti dalla fine con il difensore Merlini che, riconquistata palla dopo un incursione offensiva, rientra e fa partire un tiro a giro con quello che non è il suo piede, il sinistro.

Per il Mortara tre punti fondamentali in una gara che non appariva comunque scontata alla vigilia di altri due scontri diretti importanti, domenica prossima a Stradella e poi con la Cavese. Per i granata, fermi ancora al palo, era forse questa l'ultima chiamata per provare a rientrare in gioco per la salvezza, un'impresa che adesso diventa quasi disperata.