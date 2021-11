Buon 2-2 a Casorate, ma il Vigevano recrimina

Per la classifica è un buon punto quello conquistato a Casorate dal Vigevano (2-2), ma visto l'andamento della gara i biancocelesti hanno tutte le ragioni per lamentarsi per la mancata vittoria. L'arbitro dell'incontro è stato protagonista in negativo, con due espulsioni per doppio giallo (a Codagnone e Carnevale) che hanno costretto la squadra di mister Conti a giocare per un tempo in doppia inferiorità numerica e per la mancata concessione di un rigore abbastanza evidente.

La gara inizia nel migliore dei modi per il Vigevano che dopo 5 minuti passa in vantaggio con un gran gol di Carnevale che su lancio di De Carli sfila dietro la difesa e da posizione defilata fa partire un tiro al volo che scavalca il portiere. Il vantaggio dura poco in quanto la difesa biancoceleste si fa trovare impreparata su un cambio di gioco e il pallone calciato da Barbaro sfila sotto i piedi a Scuteri. Ma il Vigevano è in vena e ritorna di nuovo avanti: sugli sviluppi di una punizione calciata da Fumarolo, batti e ribatti in area, la palla arriva a Codagnone che a botta sicura mette dentro.

Il gol del 2-1 di Codagnone (foto Marinoni)

Da metà primo tempo iniziano però le complicazioni. Codagnone viene ammonito per aver spintonato un avversario gli ha pestato la mano con un piede. Dopo pochi minuti l'attaccante è costretto a uscire per farsi medicare, l'arbitro gli dà l'ok per rientrare e appena in campo recupera palla, la panchina del Casorate protesta e il dirittore di gara si rimangia la parola estraendo il secondo cartellino. La partita si innervosisce e al quinto della ripresa ecco il secondo episodio a sfavore: Carnevale, già ammonito per proteste, entra in area e finisce a terra, ma l'arbitro gli mostra il giallo per simulazione. Vigevano in nove, mister Conti richiama Fumarolo per Andrea Scuteri, sistemandosi con 4 in difesa e 5 a centrocampo. Il vantaggio resiste fino alla mezz'ora quando su un cross dalla destra Chiaia fa da sponda per Checchi che solo mette dentro. Nell'ultimo quarto d'ora il Vigevano è bravo a concedere poco, anzi attorno al novantesimo, su palla recuperata da De Carli, prima Richard e poi Portaluppi si vedono rimpallate le conclusioni. Sugli sviluppi di questa azione l'ultimo fatto incriminato: bella combinazione Marangon-Portaluppi, quest'ultimo dalla linea di fondo calcia all'indietro per qualche compagno che sopraggiunge a rimorchio, ma la sfera viene deviata di gomito da un difensore del Casorate. Tra le proteste l'arbitro fa cenno di proseguire e dopo quattro minuti di recupero fischia la fine.

Il fallo che è costato la prima ammonizione per proteste a Carnevale Schianca (foto Marinoni)

Il finale è arroventato, il Vigevano, che pur mantiene in solitaria il secondo posto in classifica (ma ora a 5 punti dalla capolista Casteggio che ha superato la Mottese), reclama per la mancata vittoria, ma pensa anche alla prossima trasferta di Siziano dove dovrà rinunciare alle due punte titolari.