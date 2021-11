Superga e Cassolese tornano al successo

Nella decima giornata del girone Y di Seconda Categoria vince il Superga in casa del Borgo San Siro (0-2). La squadra ospite torna a conquistare i tre punti grazie alla doppietta del bomber Bianchi che realizza un gol per tempo. Superga che con questa vittoria si porta settimo in classifica con 13 punti a -5 dalla vetta, mentre il Borgo rimane ultimo con soli 3 punti.

Vince anche la Cassolese in casa contro il Vellezzo Bellini (3-2). Primo tempo che inizia male per la squadra di casa che, dopo un pasticcio difensivo, si trova sotto. A riportare la parità è De Giuli che su corner si fa trovare pronto e insacca. La ripresa comincia male per la Cassolese che torna sotto per (1-2), i biancoazzurri però non si perdono d’animo e prima con Sidonio ritrovano la parità poi con Cerrito al 70' realizzano il gol vittoria su calcio di rigore. Cassolese che avanza in classifica, sempre a pari punti con il Superga.

Vince il Bereguardo che dilaga in casa contro il Gropello San Giorgio (4-1), portandosi a -1 dalla vetta, mentre il Gropello scende di una posizione, fermo a 11 punti. Nonostante il cambio di panchina (Aguzzi per Crepaldi), la Gravellonese perde sul proprio campo lo scontro diretto con i pari classifica del Lacchiarella (1-2), restando così penultimo con gli stessi punti del Vellezzo Bellini. Finisce in parità la sfida fra Certosa e Lomellina (1-1), risultato che permette alla Rosatese (vittoriosa 2-0 a Casarile) di agganciare in vetta alla classifica la squadra di Mede che però ha una gara in meno rispetto ai rivali.