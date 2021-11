Un Vigevano in emergenza sbanca Siziano (1-2)

Bella prova di forza del Vigevano che, privo delle due punte titolari, Carnevale Schianca e Codagnone (squalificate entrambe per un turno), torna da Siziano con una preziosissima vittoria per 1-2. Il successo consente ai biancocelesti di mantenere inalterato il distacco di 5 punti dalla capolista Casteggio e di rafforzare il secondo posto alla vigilia del match con la Mottese, terza e staccata di tre lunghezze, in programma domenica prossima al Dante Merlo.

Il Vigevano parte forte e chiude il Lanterna nella sua metà campo. Dopo 5 minuti i biancocelesti sbloccano il risultato con una bella manovra che coinvolge diversi giocatori, cambio di gioco di Laboranti, palla ad Andrea Scuteri e quindi due scambi ravvicinati tra Rigoli e Richard e quindi tra lo stesso Richard e Fumarolo, questi con una finta fa sedere il portiere e insacca nell'angolino. Il Vigevano ha altre occasioni con due tiri di Richard, uno fuori di poco e l'altro parato, e ancora con Fumarolo, poi dopo il 25' si abbassa un po' e consente al Lanterna di affacciarsi in attacco. Il pareggio arriva al 35': Marchesin è appena rientrato in campo dopo un infortunio e la difesa si fa trovare impreparata su una imbucata che permette a Milone di anticipare Danilo Scuteri in uscita.

Nella ripresa le squadre si allungano un po' risentendo anche della fatica a causa di un campo piuttosto pesante (prima del match ha pure grandinato). In campo c'è abbastanza equilibrio, ma a 5' dalla fine è il Vigevano ad avere lo spunto vincente: palla recuperata di De Carli che lancia in profondità Andrea Scuteri, questi brucia in velocità il difensore e giunto sul fondo rimette in mezzo per Corrado che fa partire un gran tiro sul quale il portiere del Siziano compie un miracolo, ma l'accorrente Portaluppi riprende la respinta e scarica in porta il gol vittoria. Negli ultimi minuti il Vigevano amministra poi il vantaggio senza correre pericoli. Una bella prova di maturità quella fornita dalla squadra di mister Conti in una situazione d'emergenza.