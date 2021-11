Il Superga "ribalta" il Certosa, Cassolese ko a Rosate

Nell’undicesima giornata del girone Y di Seconda Categoria vince il Superga in casa contro il Certosa per (4-1). Nel corso del primo tempo la squadra di casa fa la partita, ma a trovare il gol sono gli ospiti. Nella ripresa il Superga ribalta completamente la partita grazie alle doppiette siglate da Bianchi e Louazine. I granata grazie a questa vittoria si portano al sesto posto della classifica raggiungendo il Certosa.

Sconfitta invece la Cassolese che cade in casa della Rosatese per 1-0. Gli ospiti giocano e creano numerose occasioni davanti alla porta avversaria, ma a trovare il gol vittoria sono i padroni di casa con un tiro dal vertice dell’area che si insacca sotto il sette. Dopo il successo di domenica scorsa la Cassolese non riesce a trovare continuità di risultati, mentre la Rosatese continua a condividere la vetta della classifica con la Lomellinache ha ottenuto i 3 punti superando per 2-1 il Gropello San Giorgio.

Vittoria della Virtus Lomellina in casa contro il Borgo San Siro per 2-0. Nonostante una prestazione al di sotto delle aspettative, la Virtus, grazie alle due reti siglate da Khayat (una per tempo), conquista tre punti importanti e prolunga la striscia di sette risultati utili consecutivi portandosi nelle zone alte della classifica, mentre il Borgo rimane ultimo. In grande difficoltà anche la Gravellonese che cede l'intera posta in palio al Bereguardo (0-2). Padroni di casa che restano inchiodati al penultimo posto insieme al Vellezzo Bellini.