Doppio Carnevale, il Vigevano supera la Mottese (2-1)

Era un'occasione ghiotta che il Vigevano non si è lasciato sfuggire. Al Dante Merlo i biancocelesti si aggiudicano il confronto diretto con la Mottese (2-1) e fortificano il secondo posto in classifica, anche se la vetta resta distante cinque punti, quelli che dividono la compagine lomellina dalla capolista Casteggio, vittoriosa nel derby oltrepadano con lo Stradella.

La gara con i rossoneri non è stata facile in quanto sotto il profilo del gioco gli ospiti hanno fatto meglio per lunghi tratti, ma il Vigevano è stato più bravo a capitalizzare le occasioni create. Nella fase iniziale del primo tempo succede poco, ma al 26' il Vigevano passa in vantaggio grazie a Carnevale che va via in progressione e da posizione defilata fa partire un tiro apparentemente non pericoloso, il portiere Lodola però non trattiene e la palla si infila nell'angolino opposto. Due minuti dopo Scuteri si fa trovare pronto respingendo una conclusione da appena dentro l'area, poi è Lodola a riscattarsi andando a deviare all'incrocio una punizione di Fumarolo. Al 36' provvidenziale salvataggio sulla linea di Marchesin su uscita a vuoto di Scuteri, mentre al 38' il portiere biancoceleste è bravo a sventare su Santarlasci.

Il salvataggio di Marchesin sulla linea di porta (foto Marinoni)

Ripresa. Al 5' il raddoppio del Vigevano è tutto merito di Carnevale che in piena area controlla e in semi rovesciata fa partire una conclusione velenosa che si infila tra palo e portiere. A questo punto il Vigevano crede forse troppo presto di avere la partita in mano e lascia troppo fare alla Mottese che al 12' si procura un rigore con Bordoni, atterrato da Marchesin. Dal dischetto però Ottone commette uno dei pochi errori in carriera spedendo alto. La Mottese riesce comunque ad accorciare le distanze cinque minuti più tardi con Santarlasci che sotto porta corregge un passaggio di Gandini infiltratosi bene in area sulla sinistra.

L'errore dal dischetto di Ottone che spara alto (foto Marinoni)

Gli ospiti hanno ancora una mezz'ora per provare a pareggiare la gara, ma il Vigevano reagisce, torna ad alzare il baricentro e di fatto non corre più pericoli, anzi al 29' va vicinissimo al terzo gol con Codagnone: ancora Carnevale va via di potenza sulla sinistra e mette in mezzo per il compagno di reparto che, liberissimo, si fa intercettare il tiro da Lodola. Nel finale non ci sono più azioni degne di nota e il Vigevano, per quanto oggi poco brillante e confusionario, incamera tre punti importanti per il prosieguo della stagione.