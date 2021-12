Superga e Cassolese riprese nel finale

Nella dodicesima giornata del girone Y di Seconda Categoria il Superga non va oltre il (2-2) in casa del Gropello San Giorgio. Il primo tempo finisce senza reti con qualche rammarico per la squadra ospite. Nella ripresa dopo 5' il Gropello in contropiede va in vantaggio; immediata la riposta dei granata che con Bianchi trovano al 14’ la parità e poi a 5' dalla fine la rete del momentaneo 2-1. Al 93' arriva la grande beffa per il Superga che subisce gol su corner. I vigevanesi perdono così l'occasione di accorciare ulteriormente sulla zona play-off che dista ora 3 punti.

Pareggio interno per la Cassolese contro il Lacchiarella (1-1). Nel primo tempo i biancoazzurri creano numerosi occasioni senza però trovare la rete del vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa passano grazie a Bossi che insacca in mischia, ma il Lacchiarella trova il pareggio a pochi minuti dalla fine sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Cassolese che rimane ottava con 14 punti.

La Virtus Lomellina strapazza in trasferta il Certosa (0-3). Il primo tempo finisce 0-0, la partita è molto equilibrata senza particolari occasioni da gol. Nella ripresa però la Virtus dilaga grazie alla doppietta di Khayat e al gol di Vitale. Squadra ospite che ottiene l’ottavo risultato utile consecutivo portandosi al secondo posto della classifica insieme a Rosatese e Bereguardo e un solo punto dalla capolista Lomellina.



Il Borgo San Siro ottiene finalmente la prima vittoria stagionale superando 3-1 nello scontro diretto il Vellezzo Bellini, un successo che consente di agganciare i rivali in classifica dando morale all’ambiente. La Gravellonese frena la corsa del Casarile strappando un pareggio per 0-0, un punto importantissimo per gli arancioverdi che tornano a fare risultato dopo tre sconfitte di fila.