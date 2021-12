L'undici di Ruzzoli ottimo terzo al "giro di boa"

Nel recupero dell'ultima giornata d'andata nel girone O di Prima Categoria due gare sono state ulteriormente rinviate a causa dei campi impraticabili. Oltre a Mottese-Siziano Lanterna, non si è disputato il derby lomellino Gambolò-Vigevano. Entrambi gli incontri saranno recuperati il 6 gennaio. Fermo anche il Mortara per il turno di riposo previsto dal calendario, sugli altri campi le partite sono arrivate regolarmente alla fine, seppur in condizioni precarie, sia per il ghiaccio che per la nebbia. La capolista Casteggio si è imposta per 2-1 a Cava Manara e con lo stesso risultato il Castelnovetto ha superato in casa l'Albuzzano arrivando pertanto alla sosta al terzo posto della classifica, un piazzamento del tutto inaspettato alla vigilia del torneo.

La gara si mette subito in salita per l'undici di mister Ruzzoli che dopo neanche due minuti va sotto a causa di una cattiva lettura: in una mischia in area Faccioli trova lo spiraglio giusto per ribadire in rete. Per tutto il primo tempo il Castelnovetto soffre la maggior aggressività dell'Albuzzano, ma nella ripresa i padroni di casa cambiano atteggiamento e iniziano a chiudere gli avversari nella loro metà campo. Al 20' Finesso si guadagna un rigore che lui stesso trasforma. Passano otto minuti e il Castelnovetto fruisce di un altro penalty, questa volta guadagnato da Fogazzi: sul dischetto si ripresenta Finesso che non sbaglia siglando il sorpasso. Nel finale la partita si incattivisce, prima vengono espulsi due giocatori dell'Albuzzano, poi anche Fogazzi raggiunge anzitempo gli spogliatoi. Da lodare la disponibilità di alcuni giocatori del Castelnovetto che venerdì hanno dato una mano alla società nel liberare il campo ancora ghiacciato rendendo così possibile la disputa della gara.