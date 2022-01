Un ulteriore rinvio per i campionati lombardi

A causa dell'aggravarsi della situazione pandemica, slitta ancora la ripresa dei campionati dilettantistici lombardi di calcio. Mentre il campionato d'Eccellenza tornerà il 30 gennaio con la quarta giornata di ritorno, per Promozione e le Categorie (i tornei che riguardano direttamente le compagini lomelline) l'inizio del girone di ritorno, che in un primo tempo era stato spostato al 23 gennaio, è stato ulteriormente posticipato al 13 febbraio. Di fatto i suddetti tornei riprenderanno con la sesta giornata di ritorno, mentre non è stato ancora deciso quando saranno ricollocati i primi cinque turni: alcuni potrebbero andare in coda al campionato, altri disputati in infrasettimanale.

Carlo Tavecchio, presidente del Comitato Regionale Lombardo

«Non possiamo estraniarci dalla realtà che stiamo vivendo e che al momento purtroppo parla di oltre 50.000 contagi giornalieri in Lombardia – commenta sul tema il presidente del CRL Carlo Tavecchio – né tantomeno dalle segnalazioni pervenute dalle nostre affiliate relative ad accertati e documentati casi di positività nelle proprie rose. Attendiamo anche le già sollecitate e fondamentali modifiche alle procedure di rientro per i giocatori guariti da Covid, con particolare riferimento ad asintomatici, paucisintomatici e vaccinati, richieste alle autorità governative e sanitarie al fine di agevolare i club nel recupero dei propri tesserati. Auspichiamo che questo ulteriore posticipo della ripresa, differenziato nelle date per la sola Eccellenza, categoria di interesse nazionale per la quale sono attualmente previste anche fasi nazionali, possa essere utile a finalizzare poi una vera e completa ripartenza del movimento».

Riguardo alla Promozione è stato stilato anche in programma delle gare di recupero non disputate nel girone d'andata: il 30 gennaio si giocheranno Bressana-Città di Vigevano, Garlasco-Robbio e Vistarino-Vittuone, il 6 febbraio Alagna-Sedriano, Viscontea-Assago e la prosecuzione delle gare Robbio-Locate e Vistarino-Città di Vigevano interrotte per nebbia, il 23 febbraio Città di Vigevano-Vighignolo, Garlasco-Vistarino e Locate-Vittuone. Riguardo alla Prima Categoria, le gare di recupero definite per accordo in programma dal 10 gennaio sono posticipate d'ufficio; è data facoltà alle società di comunicare, previo accordo tra le stesse, la disputa di gare di recupero in data antecedente all'inizio del girone di ritorno.