In un minuto il Garlasco affossa il Robbio

Uno-due micidiale, firmato Arrigoni e Castoldi e in sessanta secondi il Garlasco si porta a casa tre punti d'oro nel derby con il Robbio, recupero della 13esima giornata nel girone F di Promozione. I granata - che schierano dal primo minuto il neo acquisto Alessio Giovagnini, ex Sparta Novara, e in panchina l'attaccante Federico Petrillo proveniente dal Borgo Vercelli - partono contratti e subiscono la manovra degli uomini di Maggi. Già al 6' un tiro di Castoldi chiama Cavaliere a una parata in due tempi. Sempre Castoldi, vera spina nel fianco della difesa robbiese, spara alto sopra la traversa. È il preludio del gol che arriva al 22'. Azione confusa dopo un corner, una palla sporca arriva verso Cavaliere che respinge di testa sulla testa di capitan Arrigoni che insacca. Ti aspetti la reazione del Robbio, invece un minuto dopo è il Garlasco a colpire in contropiede con Castoldi. Nulla da fare per l'estremo difensore ospite.

Il portiere del Garlasco Pisani, tra i migliori in campo, esce in presa su Meneghetti (foto Daniele Piedinovi)

La reazione del Robbio al doppio vantaggio dei padroni di casa arriva al 36' con Contiero che spara oltre la traversa. Ma le occasioni per accorciare le distanze sono sulla testa di Meneghetti: la prima di poco oltre la traversa, la seconda parata da Pisani, sicuramente il migliore in campo. Sempre Meneghetti impegna il portiere di casa a inizio secondo tempo. Poi una incursione di Zanellati viene parata da Pisani. Il Robbio cerca di chiudere il Garlasco nella propria metà campo, ma si vede che non è giornata per gli avanti granata. Il Garlasco conquista tre punti fondamentali per uscire dalle zone calde della classifica. Il Robbio deve invece ripartire per continuare a rimanere in zona play off.