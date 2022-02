Nel recupero quaterna del Vigevano al Gambolò

Con due reti per tempo il Vigevano fa suo il recupero con il Gambolò (0-4), andato finalmente in scena dopo una serie di rinvii. Insieme allo 0-0 tra Mottese e Siziano Lanterna, si completa così il girone d'andata del girone O di Prima Categoria con i biancocelesti che chiudono al secondo posto a cinque lunghezze dalla capolista Casteggio, ma incrementano il vantaggio sulle inseguitrici.

Nel corso della pausa invernale la squadra di mister Conti ha perso qualche pezzo, Fumarolo, Richard e il difensore Locatelli, che ha sfruttato un'opportunità di studio all'estero, ma la società sta lavorando per cercare qualche sostituto in modo tale da rimpinguare la rosa. Quest'oggi erano poi assenti lo squalificato Lagonigro e il portiere Scuteri, alle prese con un problema muscolare che di sicuro lo terrà fermo almeno altre due settimane. Al suo posto ha esordito il classe 2002 Mirko Nugnes.

Mirko Nugnes, all'esordio tra i pali

Sulla carta l'esito del derby lomellino era scontato, con i gambolesi ancora fermi a zero punti in classifica, e in effetti il Vigevano ha indirizzato subito il match a proprio favore. Al 12' dopo una doppia prodezza del portiere Ferri su colpo di testa di Marchesin e ribattuta di Codagnone, i biancocelesti riconquistano palla a centrocampo e Carnevale, appena dentro l'area, mette nell'angolino opposto con un preciso diagonale. Passano cinque minuti e i biancocelesti raddoppiano grazie a Borrelli che si fa tutta la fascia destra e poi dal limite fa partire una conclusione che Ferri riesce a toccare, ma la palla si infila ugualmente in rete. Sul doppio vantaggio il Vigevano si siede un po' e il Gambolò al 21' ha una buona occasione per accorciare le distanze: la difesa pasticcia e Infantino coglie il palo, poi il portiere Nugnes riesce a neutralizzare. In chiusura di tempo altro legno colpito dal Gambolò, questa volta su punizione dal limite ben battuta da Bassi, ma la palla centra il palo a portiere battuto.

Un fallo ai danni di Carnevale Schianca

Scampato il pericolo, nella ripresa il Vigevano torna a farsi pericoloso con due occasioni ravvicinate di Borrelli, poi al 16' arriva la terza rete: bel cross dalla destra di Carnevale e incornata sotto porta di Codagnone con la palla che si infila appena sotto la traversa. La partita non ha più nulla da dire, i due mister operano diversi cambi, nel finale Ferri ha modo di mettersi in evidenza con due belle parate su Borrelli e Codagnone, ma al 40' nulla può sulla deviazione in area di Marangon che fissa il 4-0.

Marangon fissa il risultato con una deviazione in area

Domenica prossima scatta dunque il girone di ritorno: posticipate le prime cinque giornate, si riparte dalla sesta che vedrà i biancocelesti impegnati al Dante Merlo contro l'Albuzzano.